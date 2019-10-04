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Итоги встречи президентов Беларуси и Украины, главное о переписи-2019 и история народного учителя из Могилёва. Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самое важное о встрече президентов Беларуси и Украины, особенностях переписи-2019 и история самого народного учителя Беларуси. Подводим итоги уходящих семи дней по версии журналистов телеканала СТВ.
К эфиру готовится информационная программа «Неделя». Она традиционно выйдет в эфир в воскресенье в 19.30.
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Итоги встречи президентов Беларуси и Украины, главное о переписи-2019 и история народного учителя из Могилёва. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Самое важное о встрече президентов Беларуси и Украины, особенностях переписи-2019 и история самого народного учителя Беларуси. Подводим итоги...
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