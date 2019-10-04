ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве полиция запретила показ фильма про группу Сергея Михалка

05.10.2019 18:01 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

8 октября в Москве должен был состояться показ документального фильма про беларускую группу Brutto. Однако полиция этот показ запретила. Об этом сообщили в Facebook группы. 

В московском мультикультурном пространстве Punk Fiction должна была состояться премьера документального фильма о проекте Сергея Михалка «Brutto Nostra». Однако, сегодня в Punk Fiction поступил звонок от правоохранительных органов с рекомендацией «не проводить показ фильма», поэтому презентация фильма на большом экране в Москве отменяется»,  – пишут представители проекта. 

Ситуацию прокомментировал продюсер Brutto Антон Азизбекян: «Мы открыты к предложениям от российских СМИ и площадок, которые готовы показать наш высокохудожественный фильм  на бесплатной основе».  

Фото обложки: Ксюша Твердохлеб

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 октября в Москве должен был состояться показ документального фильма про беларускую группу Brutto. Однако полиция этот показ запретила. Об этом сообщили в Facebook...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дрейф длиной в год: началась крупнейшая экспедиция к Северному полюсу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика