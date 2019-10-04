В Москве полиция запретила показ фильма про группу Сергея Михалка

Источник материала: KYKY

8 октября в Москве должен был состояться показ документального фильма про беларускую группу Brutto. Однако полиция этот показ запретила. Об этом сообщили в Facebook группы.



В московском мультикультурном пространстве Punk Fiction должна была состояться премьера документального фильма о проекте Сергея Михалка «Brutto Nostra». Однако, сегодня в Punk Fiction поступил звонок от правоохранительных органов с рекомендацией «не проводить показ фильма», поэтому презентация фильма на большом экране в Москве отменяется», – пишут представители проекта.



Ситуацию прокомментировал продюсер Brutto Антон Азизбекян: «Мы открыты к предложениям от российских СМИ и площадок, которые готовы показать наш высокохудожественный фильм на бесплатной основе».

Фото обложки: Ксюша Твердохлеб