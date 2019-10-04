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В Москве полиция запретила показ фильма про группу Сергея Михалка
Источник материала: KYKY>
8 октября в Москве должен был состояться показ документального фильма про беларускую группу Brutto. Однако полиция этот показ запретила. Об этом сообщили в Facebook группы.
Фото обложки: Ксюша Твердохлеб
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8 октября в Москве должен был состояться показ документального фильма про беларускую группу Brutto. Однако полиция этот показ запретила. Об этом сообщили в Facebook...
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