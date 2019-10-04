Теперь в Гродно будут кормить голубей? Французы построят химический завод в черте города

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Делегация из Гродно недавно вернулась из французского города Руан, где была достигнута договоренность о строительстве на площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Аульсе завода по выпуску жидких удобрений Thio-Sul(r). Под таким брэндом группа будет выпускать тиосульфат аммония (ATS), который применяют в выращивании сельскохозяйственных культур. У французской компании свои филиалы в США и Латинской Америке. Под брендом Thio-Sul (r) будут выпускать тиосульфат аммония (ATS), который используют в выращивании сельскохозяйственных культур.





Жидкая добавка получается путем смешивания аммиака и серы в соответствии с определенной технологией. Она связывает молекулы азота, что позволяет ему не выветривацца быстро, но зато лучше усваиваться в почве. Сера добавляется для увеличения урожайности. Такие удобрения продают в страны Балтии и Украину. Особым спросом они пользуются в фермерских хозяйствах.









Французы хотят разместить производство в Гродно с точки зрения логистики, так как основным сырьем добавки является аммиак. Мощность рассчитана на 100 тонн ежегодно. Это должно быть высокотехнологичное предприятие, на котором за одну смену будут задействованы всего 10 человек.

Завод в Гродно может появиться в ближайшие четыре года.



