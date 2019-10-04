Рука Москвы: полиция порекомендовала отменить фильм о группе BRUTTO

Как сообщила пресс-служба коллектива, премьера фильма "BRUTTO NOSTRA" должна было состояться 8 октября в мультикультурном пространстве PUNK FICTION, однако сегодня поступил звонок от правоохранительных органов с рекомендацией "не проводить показ фильма", поэтому его презентация на большом экране в Москве отменяется.













Продюсер коллектива Антон Азизбекян заявил, что группа готова к предложениям от российских СМИ и площадок, которые хотят показать "высокохудожественный фильм" на бесплатной основе.





В фильме "BRUTTO NOSTRA" отражена история группы: более 500 концертов за 5 лет существования и тысячи зрителей, 3 полноценных альбома и 22 официальных видеоклипа, возвращение Сергея Михалка и BRUTTO в Беларуси и развал группы "Ляпис Трубецкой".



