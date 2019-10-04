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Рука Москвы: полиция порекомендовала отменить фильм о группе BRUTTO

05.10.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщила пресс-служба коллектива, премьера фильма "BRUTTO NOSTRA" должна было состояться 8 октября в мультикультурном пространстве PUNK FICTION, однако сегодня поступил звонок от правоохранительных органов с рекомендацией "не проводить показ фильма", поэтому его презентация на большом экране в Москве отменяется.

Как сообщила пресс-служба коллектива, премьера фильма "BRUTTO NOSTRA" должна было состояться 8 октября в мультикультурном пространстве PUNK FICTION, однако сегодня поступил звонок от правоохранительных органов с рекомендацией "не проводить показ фильма", поэтому его презентация на большом экране в Москве отменяется.



Продюсер коллектива Антон Азизбекян заявил, что группа готова к предложениям от российских СМИ и площадок, которые хотят показать "высокохудожественный фильм" на бесплатной основе.

В фильме "BRUTTO NOSTRA" отражена история группы: более 500 концертов за 5 лет существования и тысячи зрителей, 3 полноценных альбома и 22 официальных видеоклипа, возвращение Сергея Михалка и BRUTTO в Беларуси и развал группы "Ляпис Трубецкой".

Презентация фильма на больших экранах состоится в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Полтаве, Николаеве, Черновцах, Екатеринбурге и в Минске. На цифровых площадках фильм будет доступен для просмотра 8 октября в 21:00.
 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщила пресс-служба коллектива, премьера фильма "BRUTTO NOSTRA" должна было состояться 8 октября в мультикультурном пространстве PUNK FICTION, однако сегодня поступил...
 
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