ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мясникович предлагает Германии сотрудничество в химической промышленности

05.10.2019 17:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель Совета республики Михаил Мясникович встретился с послом Германии в нашей стране Манфредом Хутерером. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

Михаил Мясникович отметил 3 млрд долларов товарооборота в прошлом году. По его словам, «торговля просела» и нужно искать резервы для ее наращивания. Отчасти падение оборота связано со снижением цен на нефть. Беларусская нефть поставляется через нефтепровод «Дружба» в Германию. В мае-июне поставки останавливались из-за инцидента на трубопроводе, пишет reform.by

Председатель Совета республики видит возможности для наращивания товарооборота прежде всего в инвестиционном сотрудничестве. Он отметил, что в Беларуси работает много СП с немецким капиталом, но есть возможности для их увеличения. В частности, он предложил выпускать готовую продукцию из отечественных полимерных волокон и нитей и продавать в третьих странах.


«Мы могли бы делать из них уже готовую продукцию и заинтересованы сотрудничать с вами в этой сфере», — сказал он, передает пресс-служба Совета республики.

Также Михаил Мясникович предложил расширять контакты между Национальным собранием и Бундестагом, а также прямые связи на региональном уровне.

Манфред Хутерер также сообщил о намерениях впервые организовать в Беларуси в 2020 году Дни немецкой науки. В нашей стране уже регулярно проводятся Дни немецкой экономики.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Совета республики Михаил Мясникович встретился с послом Германии в нашей стране Манфредом Хутерером. Стороны обсудили торгово-экономическое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинский журналист резко ответил на критику Хацкевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика