ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинский журналист резко ответил на критику Хацкевича

05.10.2019 17:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный редактор украинского журнала "Футбол" Артем Франков ответил на критику со стороны бывшего главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича.

Ранее белорусский специалист обвинил Франкова и Андрея Шахова к предвзятому отношению к нему и клубу "Динамо".

В принципе, ждал чего-то в этом роде, но надеялся, что ХАНу все же хватит ума промолчать. Увы. Комментировать сие — ниже любого достоинства, в том числе и потому, что в этом возрасте человек уже не поумнеет. Только два замечания.

1. Я физически не мог ничего спрашивать и тем более находиться в центре внимания после "Янг Бойз" по очень простой причине: оба матча я смотрел по ТВ, меня не было в Швейцарии, и даже в Киеве я не выезжал из редакции Футбола. Это легко проверить. Тупит либо Хацкевич, либо кто-то из его якобы друзей, которые все это время нашептывали ему на ухо. Ну, вы знаете: ты красавец и д’Артаньян, до величия один шаг, но кругом враги.

2. Фундаментальный вопрос: а на кой ляд Франкову и Шахову (всюду обвиняемым в продинамовской позиции, к слову) критиковать игру клуба? Нам что, делать не фиг?! Нечем заняться? Или мы злобные карлики, которые получаем удовольствие от посягательств на светлый облик ХАНа?



Может, Игорь Суркис нам заказывал материалы такого рода? Так вы, уважаемый, не вертите пятой точкой, а так и скажите: Суркис платил Франкову и Шахову за критические статьи против Хацкевича персонально. Скажите, а мы вместе с читателями, зрителями, болельщиками весело поржем!


Короче. Блистательный полузащитник и, быть может, неплохой человек, но никакущий тренер-неудачник, слившийся на всех своих рабочих местах и сливший все свои команды, работавший так долго лишь из-за долготерпения и доброты работодателей! Слышите меня? Найдите себе клуб или сборную, добейтесь с ними успеха и после этого будете раскрывать рот. В данный момент вы просто клоун-неудачник, усугубляющий своё положение неадекватными высказываниями.

Вы ничего не поняли. Вы ничему не научились. Жаль, но вам с этим жить, — написал журналист в телеграме.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный редактор украинского журнала "Футбол" Артем Франков ответил на критику со стороны бывшего главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кореличском районе из-за неправильной сушки досок произошёл пожар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика