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Как защищены белорусские деньги: «Новые дорогие элементы пока не применяем». Почему?
Источник материала: СТВ
Хлопковая бумага, из которой делают белорусские деньги, минимизирует возможность подделкий, рассказали в программе
Хотя эксперты и так говорят: наш рубль – не для фальшивомонетчиков.
Кирилл Павлов, директор Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак»:
Сергей Гайко, начальник главного управления наличного денежного обращения Национального банка Республики Беларусь:
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Хлопковая бумага, из которой делают белорусские деньги, минимизирует возможность подделкий, рассказали в программе «Специальный репортаж». Часть защиты на...
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