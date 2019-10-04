|
«Стоит ли говорить людям правду?» Александр Ефремов в 12 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
Вадим Щеглов:
Александр Ефремов:
Полностью интервью смотрите 6 октября в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»: Талант можно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)