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«Стоит ли говорить людям правду?» Александр Ефремов в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

05.10.2019 19:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Талант можно приобрести или с ним рождаются?

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Рождаются.

Вадим Щеглов:
Настоящий режиссёр никогда себе не позволит?..

Александр Ефремов:
Халтуры.

«Стоит ли говорить людям правду?» Александр Ефремов в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
Можно ли быть хорошим для всех?

Александр Ефремов:
Нет.

Вадим Щеглов:
Деньги решают всё?

Александр Ефремов:
Нет.

Вадим Щеглов:
Забвение для Вас – это…

Александр Ефремов:
Неизбежность.

Вадим Щеглов:
Черта характера, которую вы недолюбливаете в себе?

Александр Ефремов:
Неуверенность, стоит ли говорить людям правду и стоит ли их наказывать.

Вадим Щеглов:
Чего Вам не хватает для полного счастья?

Александр Ефремов:
Долгих лет жизни.

Вадим Щеглов:
Какую самую большую сумму Вы тратили за раз?

Александр Ефремов:
Это было по молодости. Постановочные одной из картин – 6 тысяч рублей.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не говорили своим детям?

Александр Ефремов:
Что я их не люблю.

Вадим Щеглов:
Вас предавали?

Александр Ефремов:
Неоднократно.

Вадим Щеглов:
Чем Вы можете заниматься бесконечно?

Александр Ефремов:
Читать.

Вадим Щеглов:
Чего Вы не прощаете?

Александр Ефремов:
Непорядочности.

Полностью интервью смотрите 6 октября в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Александр Ефремов
 
 
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Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»: Талант можно...
 
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