ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане

05.10.2019 18:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минская городская организация ветеранов войны в Афганистане «Память» отмечает 30-летие. 5 октября в столице по этому поводу прошли памятные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане

Так, на Острове слез открыли памятную доску, а во Дворце ветеранов организовали тематическую выставку. В экспозицию вошли оружие, военная форма и книги, посвященные событиям в Афганистане. После чего состоялся праздничный концерт. На мероприятие съехались гости из Прибалтики и России.

Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане

 

Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
В нашем зале очень много присутствует школьников, студентов, суворовцев. Дело в том, что с молодежью надо постоянно работать, постоянно им рассказывать о тех трудных днях, которые пришлось прожить в Афганистане, о тех ребятах, которые не вернулись. Пока мы живы, пока жива наша память, живы и те ребята, не вернувшиеся с далекой афганской войны. Надо сделать всё для того, чтобы этой войны не было. Это мы и хотим донести до нашего молодого поколения.

Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане

Александр Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Что касается именно нашей городской организации воинов-интернационалистов, конечно, та инициатива, которая идет от городской организации, очень важна в патриотическом воспитании, уважении к тому геройскому подвигу, который совершили наши минчане, которые погибли там и которые, слава богу, вернулись на родину.

Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане

Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане

Минская городская организация ветеранов войны в Афганистане «Память» основана 5 октября 1989 года. Ее главная задача – помощь ветеранам боевых действий и членам их семей, а также патриотическое воспитание молодежи. При содействии организации созданы школьные музеи, посвященные памяти воинов-интернационалистов.

Напомним, в Афганистане погибли 84 минчанина, один пропал без вести, 254 получили ранения и контузии, 156 стали инвалидами.

Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане

Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане

Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане

Люди в материале: Владимир Шоков, Александр Цуран
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минская городская организация ветеранов войны в Афганистане «Память» отмечает 30-летие. 5 октября в столице по этому поводу прошли памятные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь в Гродно будут кормить голубей? Французы построят химический завод в черте города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика