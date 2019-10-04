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Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская городская организация ветеранов войны в Афганистане «Память» отмечает 30-летие. 5 октября в столице по этому поводу прошли памятные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, на Острове слез открыли памятную доску, а во Дворце ветеранов организовали тематическую выставку. В экспозицию вошли оружие, военная форма и книги, посвященные событиям в Афганистане. После чего состоялся праздничный концерт. На мероприятие съехались гости из Прибалтики и России.
Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
Александр Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Минская городская организация ветеранов войны в Афганистане «Память» основана 5 октября 1989 года. Ее главная задача – помощь ветеранам боевых действий и членам их семей, а также патриотическое воспитание молодежи. При содействии организации созданы школьные музеи, посвященные памяти воинов-интернационалистов.
Напомним, в Афганистане погибли 84 минчанина, один пропал без вести, 254 получили ранения и контузии, 156 стали инвалидами.
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Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане
Новости Беларуси. Минская городская организация ветеранов войны в Афганистане «Память» отмечает 30-летие. 5 октября в столице по этому поводу прошли памятные...
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