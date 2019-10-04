Фотофакт. Белорусы разрисовали башни в Индиане





Часть граффити на силосных башнях. Фото: Putnam County Mural Project





Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.





«Полотном» для граффити выступили четыре большие силосные башни комбикормового завода в Гринкасле, которые расположены на углу шоссе Ветеранз-мемориал и магистральной трассы США 231.





Предварительно был объявлен открытый конкурс среди тех, кто хотел бы выполнить проект. В результате на него подали свои заявки более 70 команд граффитистов. Победителями стала белорусская семейная пара художников.









Граффити в законченном виде. Фото: Putnam County Mural Project





belmir.by Стоимость реализации проекта оценивается в чуть более чем 60 тысяч долларов. Половину этой суммы собрали при помощи краудфандинга, еще столько же поступило в виде гранта, пишет





Работа над граффити началась 16 сентября, а закончилась 28 сентября. Ради этого частично перекрывалась трасса, на которой стояла автовышка. Торжество по случаю открытия мурала состоялось 29 сентября.







