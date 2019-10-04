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Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий
Источник материала: СТВ
Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий. К такому выводу пришло российское аналитическое агентство, рассказали в программе
На второй строчке рейтинга – казахстанский Нур-Султан. Третья позиция – у армянского Еревана. По подсчётам специалистов, в среднем, люди тратят на осенние путешествия от 40 до 100 долларов в сутки.
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Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий. К такому выводу пришло российское аналитическое агентство, рассказали в...
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