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Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий

05.10.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий. К такому выводу пришло российское аналитическое агентство, рассказали в программе «Плюс-минус»

Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий

На второй строчке рейтинга – казахстанский Нур-Султан. Третья позиция – у армянского Еревана. По подсчётам специалистов, в среднем, люди тратят на осенние путешествия от 40 до 100 долларов в сутки.

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Теги: Минск
 
 
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Минск признали самым популярным городом СНГ для осенних путешествий. К такому выводу пришло российское аналитическое агентство, рассказали в...
 
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