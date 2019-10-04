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Будет ли зима ранней и холодной? Узнаем в этот день
Источник материала: СТВ
8 октября – Сергий Радонежский. В этот день нужно начинать рубить капусту, особенно, если первые ночные заморозки уже случились, рассказали в программе
9 октября – Иоанн Богослов. Если в этот день солнечно и тепло, будущий июль будет прохладным и дождливым.
11 октября – Харитонов день. Если птицы летят низко к земле, зима будет ранней и холодной.
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8 октября – Сергий Радонежский. В этот день нужно начинать рубить капусту, особенно, если первые ночные заморозки уже случились, рассказали в...
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