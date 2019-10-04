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В день рождения Рамзана Кадырова Александр Лукашенко поздравил чеченский народ и жителей Грозного с Днём города

05.10.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Грозном отмечают День города. Столице Чеченской Республики исполняется 201 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день рождения Рамзана Кадырова Александр Лукашенко поздравил чеченский народ и жителей Грозного с Днём города

На улицах развернулись праздничные гулянья, состоялся торжественный митинг. На центральной площади организовали большой концерт, а завершится день грандиозным фейерверком.

Стоит отметить, что современный Грозный становится все более благоустроенным, комфортным и привлекательным для жителей и туристов.

В день рождения Рамзана Кадырова весь чеченский народ и жителей возрожденного Грозного с Днем города поздравил Александр Лукашенко.

В день рождения Рамзана Кадырова Александр Лукашенко поздравил чеченский народ и жителей Грозного с Днём города

В день рождения Рамзана Кадырова Александр Лукашенко поздравил чеченский народ и жителей Грозного с Днём города

В день рождения Рамзана Кадырова Александр Лукашенко поздравил чеченский народ и жителей Грозного с Днём города

В день рождения Рамзана Кадырова Александр Лукашенко поздравил чеченский народ и жителей Грозного с Днём города

Люди в материале: Рамзан Кадыров, Александр Лукашенко
 
 
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Новости России. В Грозном отмечают День города. Столице Чеченской Республики исполняется 201 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицах...
 
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