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Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

05.10.2019 20:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К хронике электоральной кампании. Два дня остается у тех, кто желает выдвинуть себя в качестве кандидата в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя еще 10 дней начнется самый активный период – агитация, когда каждый из потенциальных народных избранников должен убедить электорат в том, что именно его персона достойна занять место в нижней палате парламента.

Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

Подойти к этому этапу кампании сможет тот, кто официально будет зарегистрирован в качестве кандидата, а здесь три варианта: собрать не менее тысячи подписей, быть выдвинутым от политической партии или заручиться поддержкой трудового коллектива. Последний способ на данный момент предпочли более 70 человек.

С некоторыми из них встретилась корреспондент Анастасия Дехтяр.

И топ-менеджер, и оперирующий практик. На двух стульях главврач Александр Валерьевич и не сидит, да и вообще времени присесть бывает крайне мало – разве что поработать с документами.

Борисовский роддом – лучший в области. И это не только дело в технике – современное оборудование, такая слава – заслуга всей команды профессионалов. За 9 месяцев 2019 года здесь помогли появиться на свет больше 1300 малышам. Отличник здравоохранения уже покорил медицинский пьедестал, хотя врачи оспорят: всю жизнь учиться.

Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

Кредо Александра Шипуло и без профпринадлежности – помогать людям, потому и решил взять общественную нагрузку – стал депутатом местных Советов. Человека дела оценили инициативой: намедни коллектив больницы выдвинул кандидатуру главврача на предстоящие парламентские выборы. Ведь кому, как ни врачу акушеру-гинекологу, лоббировать вопросы демографической безопасности.

Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

Александр Шипуло, главный врач Борисовского роддома:
Большое внимание уделяется развитию службы акушерства и гинекологии и неонатологии. Большое внимание уделяется оборудованию, укомплектованности родильного дома кадрами. На данный момент у нас трудится 405 сотрудников, которые круглосуточно оказывают необходимую помощь в полном объеме и на высоком уровне и качестве.

Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

О финише предстоящей дистанции говорить пока, пожалуй, рано, но парламентский заплыв гребцов с Могилевщины, видимо, сродни эстафеты. Нынешний депутат Палаты представителей, олимпиец Александр Богданович представляет народные интересы Осиповичского округа.

Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

Олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке Александр Масейков сейчас директор областного центра Олимпийского резерва. Именно здесь куют золото будущих медальных надежд.

Спортивная база должна быть фундаментом жизни. С такими принципами трудовой коллектив центра олимпийского резерва по гребным видам спорта делегировал Александра Масейкова.

Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

Александр Масейков, директор Могилевского областного центра Олимпийского резерва по гребным видам спорта:
Чтобы человек был здоровым, он должен заниматься спортом. Конечно, каждого мы в спортивную секцию не заведем, не заставим заниматься спортом. Но мы смотрим, чтобы во дворах были спортивные площадки, хотим возобновить семейные Олимпийские игры, тропу здоровья.

Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Женщины, мужчины, молодежь, статус в обществе... Каков он – собирательный образ избранника, представляющего народные интересы? Следуя буквам законодательного кодекса – без имен и фамилий, – мы решили запустить свою электоральную кампанию. Отправляемся к прохожим, чтобы узнать, кого они видят с депутатским портфелем в руках.

Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

Интересуют не только портретные данные, а философский гражданский импульс, который должен исходить от будущих парламентариев. Почти все наши респонденты проявляют высокий электоральный статус. Это значит, что люди неравнодушны к политическим процессам в стране.

Каким белорусы видят потенциального депутата, смотрите в опросе в видеоинформации.

Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

Судя по данным ЦИК, на этот день уже выдвинуто 283 кандидата. Если говорить о гендерном срезе, то четверть из них – женщины. Из общего числа пока заявивших о себе – политически амбициозных людей младше 30 лет – 18. Что же касается рода деятельности, пока большинство за представителями соцсферы и промышленниками.

Последние дни выдвижения, как утверждают эксперты, время для статистических прогнозов крайне неоднозначное. Впрочем, впереди этап регистрации кандидатов, тогда появится конкретика. Ровно за месяц до выборов стартует настоящая депутатская гонка – вот уж действительно на результат.

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Александр Масейков, Александр Шипуло
 
 
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Новости Беларуси. К хронике электоральной кампании. Два дня остается у тех, кто желает выдвинуть себя в качестве кандидата в депутаты, сообщили в программе Новости...
 
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