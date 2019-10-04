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В Москве +8, в Киеве +11. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 октября

05.10.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +13, рассказали в программе «Плюс-минус». На 4 градуса прохладнее и дождь прогнозируют в Вене.

В Москве +8, в Киеве +11. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 октября

В Риме ожидается +20. На пункт теплее и ясно в Мадриде. Столько же в Анкаре

В Москве +8, в Киеве +11. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 октября

В Афинах ожидается +25. В Софии будет +10. Дожди, ненастно и холодно в Прибалтике. 

В Москве +8, в Киеве +11. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 октября

Переменную облачность и +11 прогнозируют в Киеве. На два градуса меньше в Варшаве. В Москве синоптики обещают +8.

Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю

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В Париже синоптики обещают переменную облачность и +13, рассказали в программе «Плюс-минус». На 4 градуса прохладнее и дождь прогнозируют в Вене. В Риме ожидается...
 
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