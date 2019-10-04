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Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Погоду в Беларуси будут определять холодные неустойчивые воздушные массы со Скандинавского полуострова. Со среды в западных регионах скажется влияние атмосферного фронта, ненастье берёт курс на восток, рассказали в программе
Мария Курец, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
А дневной фон будет умеренным, будет колебаться от +4 по северу до +10 по крайнему югу республики. К концу рабочей недели, с приходом дождей, заморозки ночные отступят, а дневной фон немного повысится и составит по республике +7 +14.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Погоду в Беларуси будут определять холодные неустойчивые воздушные массы со Скандинавского полуострова. Со среды в западных регионах скажется влияние...
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