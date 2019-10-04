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Цена денег: сколько стоит изготовить банкноту

05.10.2019 19:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как печатают деньги, показали в программе «Специальный репортаж»

На одной большом листе помещается сразу 35 банкнот. В среднем при их печати используется 10-15 цветов.

Цена денег: сколько стоит изготовить банкноту

Белорусские купюры лакируются. Так они проживут гораздо дольше.

А ещё учитывается при их производстве влажность воздуха страны. Эту цифру закладывают полиграфисты, когда пишут техзадание.

Андрей Курятников, заместитель генерального директора акционерного общества «Гознак»:
Примерно банкноты во всех странах более-менее имеют одинаковый уровень. Я могу вам сказать диапазон стоимости банкноты. В зависимости от технического наполнения, от количества, сколько прогонов красок, они очень сильно разнятся. Они могут разниться – от 30 до 80 долларов за 1 000 штук.

Люди в материале: Андрей Курятников
 
 
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Как печатают деньги, показали в программе «Специальный репортаж».  На одной большом листе помещается сразу 35 банкнот. В среднем при их печати используется 10-15...
 
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