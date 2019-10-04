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Цена денег: сколько стоит изготовить банкноту
Источник материала: СТВ
Как печатают деньги, показали в программе
Белорусские купюры лакируются. Так они проживут гораздо дольше.
Андрей Курятников, заместитель генерального директора акционерного общества «Гознак»:
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Как печатают деньги, показали в программе «Специальный репортаж». На одной большом листе помещается сразу 35 банкнот. В среднем при их печати используется 10-15...
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