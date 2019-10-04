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Александр Лукашенко: «Мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медиасфера и экспертное сообщество активно обсуждают рабочий визит Александра Лукашенко в Украину и первую встречу нашего президента с Владимиром Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не скрываем то, что мы сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть наших переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что в этом направлении мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем непосредственно уже действовать. Это вполне естественно, это не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите – нынешняя безопасность двух государств.
Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества создает открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. С запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики.
Большие перспективы открываются в машиностроении. Важным звеном в развитии экономических связей являются транспортные артерии. Географическое положение наших стран открывает хорошие возможности для логистической сферы.
Посылы лидеров услышаны бизнесом. На II Форуме регионов корзина договоренностей превысила полмиллиарда долларов. Впереди – новые контракты. Среди белорусских инициатив, нереализованных с предыдущим руководством Украины – восстановить судоходство по Днепру, развивать портовое хозяйство и задействовать перспективный путь для поставок углеводородов.
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Александр Лукашенко: «Мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков»
Новости Беларуси. Медиасфера и экспертное сообщество активно обсуждают рабочий визит Александра Лукашенко в Украину и первую встречу нашего президента с...
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