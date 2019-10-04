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Баскетбол. «Цмокі» с поражения стартовали в новом розыгрыше Единой лиги ВТБ

05.10.2019 21:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неудачный дебют. Столичные «Цмокі» c поражения стартовали в новом розыгрыше Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Драконы» на родной площадке принимали «Локомотив-Кубань». Очень долгое время минчане оказывали сопротивление команде из Краснодара. На большой перерыв команда Ростислава Вергуна ушла, проигрывая сопернику всего 2 очка.

Баскетбол. «Цмокі» с поражения стартовали в новом розыгрыше Единой лиги ВТБ

Третья четверть также выдалась боевой, но на решающий отрезок игры у «Цмоков» просто не хватило сил. Да и сказался класс «Локомотива». Минчане терпят поражение – 80:88.

Самым результативным на паркете в составе нашей дружины стал Бранко Миркович. На его счету 21 бал.

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Новости Беларуси. Неудачный дебют. Столичные «Цмокі» c поражения стартовали в новом розыгрыше Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Драконы» на...
 
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