Баскетбол. «Цмокі» с поражения стартовали в новом розыгрыше Единой лиги ВТБ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неудачный дебют. Столичные «Цмокі» c поражения стартовали в новом розыгрыше Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Драконы» на родной площадке принимали «Локомотив-Кубань». Очень долгое время минчане оказывали сопротивление команде из Краснодара. На большой перерыв команда Ростислава Вергуна ушла, проигрывая сопернику всего 2 очка.





Третья четверть также выдалась боевой, но на решающий отрезок игры у «Цмоков» просто не хватило сил. Да и сказался класс «Локомотива». Минчане терпят поражение – 80:88.

Самым результативным на паркете в составе нашей дружины стал Бранко Миркович. На его счету 21 бал.