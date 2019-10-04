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Хоккей. «Металлург» обыграл «Динамо-Молодечно» в экстралиге «А»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четырьмя матчами продолжился первый этап в хоккейной экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поймал победную волну жлобинский «Металлург».
Команда Эдуарда Валлиулина в родных стенах оказалась сильнее «Динамо» из Молодечно. За «стальных волков» отличились Соломонов, Полищук и Алексей Михнов в большинстве. Эта победа стала для «сталеваров» второй кряду.
Что же касается других результатов, то «Лида» одержала крупную викторию над «Могилевом». «Неман» был сильнее минской «Юности», а «Гомель» переиграл солигорский «Шахтер».
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Новости Беларуси. Четырьмя матчами продолжился первый этап в хоккейной экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поймал победную волну жлобинский...
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