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БАТЭ был сильнее «Слуцка», а «Шахтёр» разгромил «Торпедо-Белаз» в 24-м туре чемпионата Беларуси

05.10.2019 21:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти выходные проходит 24-й тур по футболу «Беларусбанк – Высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Важные 3 очка зарабатывает БАТЭ. Команда Алексея Баги в гостях оказалась сильнее «Слуцка».

БАТЭ был сильнее «Слуцка», а «Шахтёр» разгромил «Торпедо-Белаз» в 24-м туре чемпионата Беларуси

В составе борисовчан отличились Скавыш, Вильюмссон и Милич. «Желто-синие» побеждают – 3:0. Борисовчане набирают 56 очков.

Также завершилась встреча между «Шахтером» и жодинским «Торпедо-Белаз». Победа осталась за «горняками» – 3:0.

БАТЭ был сильнее «Слуцка», а «Шахтёр» разгромил «Торпедо-Белаз» в 24-м туре чемпионата Беларуси

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Новости Беларуси. В эти выходные проходит 24-й тур по футболу «Беларусбанк – Высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Важные 3 очка зарабатывает БАТЭ. Команда...
 
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