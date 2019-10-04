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Покупаете перчатки? Показываем, как узнать свой размер

05.10.2019 22:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Самое время доставать с полок шапки, шарфики и перчатки. Решили купить новые? Материал, дизайн, крой – универмаги изобилуют моделями на любой вкус, цвет и кошелёк! 

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Как правильно подобрать размер перчаток, рассказали в программе «Плюс-минус».

Покупаете перчатки? Показываем, как узнать свой размер

Светлана Матюхина, заместитель заведующего секцией универмага:
Если вы не знаете свой размер, вы всегда можете обратиться к продавцу. И вот по ленте, по косточке, по широким местам мы меряем. Вот у нас 19-ый размер получается.

Покупаете перчатки? Показываем, как узнать свой размер

Люди в материале: Светлана Матюхина
 
 
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Самое время доставать с полок шапки, шарфики и перчатки. Решили купить новые? Материал, дизайн, крой – универмаги изобилуют моделями на любой...
 
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