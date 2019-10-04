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Покупаете перчатки? Показываем, как узнать свой размер
Источник материала: СТВ
Самое время доставать с полок шапки, шарфики и перчатки. Решили купить новые? Материал, дизайн, крой – универмаги изобилуют моделями на любой вкус, цвет и кошелёк!
Как правильно подобрать размер перчаток, рассказали в программе
Светлана Матюхина, заместитель заведующего секцией универмага:
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Самое время доставать с полок шапки, шарфики и перчатки. Решили купить новые? Материал, дизайн, крой – универмаги изобилуют моделями на любой...
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