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«Всё играет роль: и характер, и статус жизни, и желания». Как выбрать духи
Источник материала: СТВ
Цитрусовый, морской и цветочный: летние ароматы в ненастье эксперты называют моветоном. Как выбрать духи для осени, рассказали в программе
Владимир Хвойницкий, парфюмерный эксперт:
Если человек активный, ничего не боится, можно сразу очень высокий, серьёзный такой аромат дать, но чтоб соответствовал возрасту.
Сейчас, в принципе, духи как-то ушли в тень, больше покупают то, что с распылителем. Потому что эти флаконы можно в сумке носить. Иногда границы между парфюмированной водой и туалетной стираются. По классификации производителя, парфюмированная вода всегда лучше.
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Цитрусовый, морской и цветочный: летние ароматы в ненастье эксперты называют моветоном. Как выбрать духи для осени, рассказали в программе «Плюс-минус».
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