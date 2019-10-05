Новогрудок отмечает 975-летие первого летописного упоминания

Источник материала: Полымя





Один из древнейших городов белорусской земли Новогрудок отмечает 975-летие своего первого упоминания в летописных источниках.

Праздничные мероприятия в городе начались с самого утра – богослужением в храмах и громким перезвоном колоколов.





В полдень главной точкой праздника стала площадь Ленина. Именно здесь развернулось театрализованное повествование о Новогрудке. В Софийской и Новгородской летописях населенный пункт впервые упоминается под 1044 годом в связи с походом Ярослава Мудрого на Литву: «Ходи Ярослав на Литву, а на весну заложил Новогород…». Позже городу суждено было стать первой столицей ВКЛ. Именно здесь в 1253 году короновался Миндовг. Страницу за страницей перелистывали артисты историю Новогрудка: объединение Войшелком земель, которые составили основу ВКЛ, строительство замка в XIV – XVI столетиях, венчание в 1422 году в Фарном костеле короля Польши Ягайло и княжны Софьи Гольшанской, давших начало знаменитой династии Ягелонов, получение Магдебургского права. Вспомнили и непростые времена в истории города, разрушительные войны… И пришли к сегодняшнему красивому, уютному и благоустроенному городу, который тонко сочетает историю и современность. Эту его особенность подмечают все, кто хоть раз побывал на этой земле.









Об этом говорили и почетные гости праздника. Участие в торжественной церемонии открытия 975-летнего юбилея Новгрудка приняли заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, заместитель председателя Комитета госконтроля Беларуси Александр Курлыпо, делегации городов-побратимов, а также гости из соседних городов Беларуси. Приветствовал собравшихся председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко.

















– Новогрудчина – особая земля. По достопримечательностям города, как по открытой книге, можно читать историю края. С Новогрудчиной связаны имена многих выдающихся людей: последнего канцлера Великого княжества Литовского и первого министра иностранных дел Иоахима Хрептовича, поэтов Адама Мицкевича и Яна Чечета, художника Язепа Дроздовича. Среди наших современников – восемь Героев Социалистического труда. Мы гордимся своими заслуженными педагогами, промышленниками, аграриями, государственными и общественными деятелями, учеными, спортсменами, – отметил Сергей Федченко. – Новогрудчина динамично развивается и с уверенностью смотрит в будущее. Опираясь на многовековые традиции, опыт ветеранов и энергию молодых, талант и трудолюбие жителей района, в обстановке мира и согласия мы полны решимости внести достойный вклад в производственно-экономическое и социально-культурное развитие страны, передать эстафету добрых дел и свершений будущим поколениям.

Особую роль Новогрудка в становлении белорусской государственности отметил Виктор Лискович, поздравляя горожан от имени председателя облисполкома Владимира Кравцова. Виктор Андреевич подчеркнул: сегодня Новогрудок – уютный и красивый город, в котором комфортно жить и работать.





– Шло время, менялся облик города, но неизменным оставались любовь и преданность жителей Новогрудка родной земле. И уже современное поколение вписывает в его историю свои достижения, – отметил Виктор Лискович. – Сегодняшний Новогрудок – это современные предприятия, спортивные сооружения и исторические памятники. Здесь внедряются инновации, успешно реализуются планы устойчивого энергетического развития, стремительно развивается туризм. Над полем сражений Новогрудского котла колосится рожь и гуляют ветра, питающие современный ветропарк Беларуси. Значительные средства вкладываются в объекты социальной, городской инфраструктуры и дорожного хозяйства. Например, успешно реализован проект международной технической помощи в яслях-саде №10. С участием уроженца Новогрудка, кандидата технических наук Владимира Кузьмича реализуются пилотные проекты в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии. В городе открыт современный торговый центр по улице Мицкевича, внедрены энергоэффективные технологии уличного освещения в городском поселке Любча. Недавно появился новый ясли-сад №12, проведена реконструкция кондитерского цеха хлебозавода. Открылась стена памяти к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Значимыми открытиями ознаменовался юбилей города. В праздничный день торжественно открыли памятный знак «Въездная брама», сквер по улице Мицкевича. Новоселье справил и территориальный центр социального обслуживания населения.

Теплые слова поздравлений землякам и гостям адресовал Анатолий Маркевич, который с 2011 по 2019 годы до назначения на должность помощника Президента – инспектора по Брестской области возглавлял Новогрудский район.





– Новогрудчина представляет собой непорывную связь глубоких традиций и динамичного развития. Благодаря таланту, трудолюбию, энергии людей с каждым годом укрепляется социально-экономический и интеллектуальный потенциал края. Уверен, что сегодняшний день и будущее Новогрудчины в надежных руках ее жителей, которые хорошо знают историю, берегут ее и уверенно смотрят вперед, – отметил Анатолий Маркевич. – Дорогие друзья, позвольте искренне пожелать родному Новогрудку и всему району дальнейшего процветания, а жителям – благополучия и новых свершений.







В праздничной обстановке под громкие аплодисменты коллег, жителей города и гостей праздника награды областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов вручили заслуженным труженикам района. Их удостоены директор ОАО «Принеманский» Андрей Садовский, директор аграрного колледжа Андрей Сусло, начальник инструментального цеха завода газовой аппаратуры Сергей Чигирев, инженер по охране труда «ПровитБел» Сергей Мигало, заведующая родильным отделением Новогрудской центральной районной больницы Тамара Малуха. Также среди награжденных – директор РУП ЖКХ Николай Барановский и заведующая рестораном «Свитязь» Ирина Соколовская.









– Это особенно почетно в такой большой праздник получить награду. В ней – заслуга всего нашего коллектива ООО «ПровитБел», частной компании, которая никогда не остается в стороне от городских и районных мероприятий, – отметил Сергей Мигаль. – Принимаем участие в благоустройстве Новогрудка, вносим свой посильный вклад в его развитие. К лету участвуем в обновлении домиков в детском оздоровительном лагере, чтобы ребятам было комфортно там отдыхать. Мы все живем в этом городе и потому должны заботиться о нем.

По случаю 975-летия первого летописного упоминания Новогрудка райисполком утвердил памятную медаль. Первыми ее получили Виктор Лискович, Анатолий Маркевич и Александр Курлыпо.





Программа на главной сцене праздника продолжается концертом с участием известных белорусских исполнителей. Свой талант, энергию, заряжая позитивом и хорошим настроением, жителям и гостям города дарят музыкальный театр и солистка Маймуна, образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси, артисты из городов-побратимов. Ближе к вечеру на сцену выйдут арт-группа «Беларусы», поп-группа «Тяни-Толкай», Ольга Плотникова. А в 22.00 всех приглашают спеть гимн города-юбиляра, посмотреть праздничный салют. После 22.15 центральная площадь превратится в один большой танцпол.

Мирослав Шарейко принимал участие в торжественной церемонии открытия. Однако домой не спешит.

– Здорово, что сегодня в нашем городе такой большой праздник. Столько людей его посещают! Очень много интересного в программе, везде хочется побывать. Обязательно сходим с друзьями на рыцарский турнир, посетим другие площадки. Развлечений хватит на весь день, – отметил Мирослав.





Праздничные мероприятия проходят на нескольких площадках. У стен замка – рыцарский турнир. У кургана Мицкевича на один день появилась арт-галерея, здесь же проходит фестиваль национальных культур с участием хора имени Цитовича. Каждые 20 минут проходят небольшие экскурсии-путешествия по историческим местам Новогрудчины у музея под открытым небом «Утраченное наследие».



















































