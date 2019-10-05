Заседание клубов молодых семей, творческие конкурсы и SMS-волна. Как на Гродненщине встретят Неделю матери?

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В орнамент из праздничных дат вплетается наполненный особой теплотой и нежностью день – День матери, который ежегодно отмечают 14 октября.

Ему предшествует целая неделя торжественных, конкурсных и консультативных мероприятий. Все они направлены на популяризацию значимости статуса матери в белорусском обществе, укрепление традиционных семейных ценностей и престижа материнства.

Неделя матери стартует в Гродненской области 8 октября. На протяжении 7 дней в регионе будут проходить торжественные приемы и встречи, концертные программы, выставки, акции-поздравления, спортивные праздники с участием семейных команд.

В рамках областной акции «С днем рождения, малыш!» чествования матерей пройдут в родильных отделениях учреждений здравоохранения, Гродненском областном клиническом перинатальном центре. Женщинам, которые еще не приобрели такой почетный статус, Неделя матери позволит получить новые знания по вопросам охраны репродуктивного здоровья, планирования семьи, формирования здорового образа жизни.





Множество мероприятий запланировала ко Дню матери Гродненская областная организация ОО «Белорусский союз женщин». Среди них конкурс эссе «Самой любящей, самой нежной», заседания клубов молодых семей. В октябре в домах семейного типа пройдет акция «Молодожены с любовью к детям», а также стартует областная программа «ПРО успешных родителей».

Не останутся в стороне от праздника и учреждения образования региона. В школах проведут классные информационные часы, часы куратора, посвященные Дню матери, а также целый ряд необычных творческих конкурсов. Главное управление образования облисполкома и редакция газеты «Гродзенская праўда» уже запустили совместный проект – конкурс фотоколлажей «Расскажи о своей маме».

Масштабной обещает быть акция «SMS-волна «Поздравим мам!». В День матери каждый ребенок отправит сообщение с поздравлением своей маме, бабушке или учителю. Над реализацией акции работают члены молодежных парламентов региона. Они подключат к участию как можно больше ребят.

– SMS-волна предполагает использование любых доступных способов, чтобы сказать своей маме «Люблю», – пояснила директор Гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Осмоловская. – Ждем большого количества участников, ведь у нас уже есть успешный опыт проведения такой SMS-волны, только по другой тематике. Тогда участие в ней приняли более 2 500 ребят.

Череда благотворительных акций, концертов, встреч и пресс-конференций продлится вплоть до 14 октября.



