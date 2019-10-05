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Учитель в 82 года преподает математику в школе. И помнит своих выпускников

05.10.2019 22:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У минской школы № 19 есть своя знаменитость — Александр Маркович Фельдман. Уже 51 год он преподает здесь математику.


Фото: Алексей Турейкович / TUT.BY

У минской школы № 19 есть своя знаменитость — Александр Маркович Фельдман. Уже 51 год он преподает здесь математику. Некоторые его ученики только недавно окончили школу, а некоторые — уже растят внуков. Сегодня выпускники Фельдмана собрались вместе, чтобы поздравить любимого учителя с профессиональным праздником. «До скольки планируете преподавать?» — спросили они Александра Марковича. Тот заулыбался и ответил: «До 99!»


Александру Марковичу Фельдману 82 года. Он все так же бодр, как и четыре года назад, когда мы делали с ним большое интервью. Математику учитель преподает уже 58 лет.

После окончания педагогического университета Александр Фельдман два года проработал в сельской школе, затем пять лет — в СШ № 76. И вот уже 51 год — в школе № 19 в Минске.

Накануне Дня учителя, который в этом году отмечают 6 октября, выпускники разных лет — от 2003-го до 2017-го — пришли в родную школу. Принесли цветы, чай, торт и вновь сели за парты. Вспоминали свои уроки, делились успехами и, как прежде, внимательно слушали учителя.

— Математика — предмет непростой. Порой, чтобы в ней разобраться, приходится приложить усилия. Важно ведь не просто «зазубрить» теорему — важно понять, как она работает, — говорил Александр Маркович. — Не каждый способен с лету решить уравнение со звездочкой. Но при должном упорстве, благодаря усердной работе разобраться можно во всем. Мои ученики знают, что лучший их помощник не решебник и даже не родители, а именно учитель.

Сейчас Александр Маркович преподает только в 10-х и 11-х классах. От классного руководства он отказался, хотя до этого выпустил порядка 20 классов.
— Первый выпуск я сделал в 1964 году, и с тех пор ни один год не пропущен — ежегодно я имею выпускные классы, — рассказывал он нам в интервью. — Так что я все время был на финише, и именно от этого финиша зависели успехи моих учеников. И меня это тоже заставляло работать еще лучше.


Когда речь зашла об успехах выпускников, выяснилось, что порядка 90 процентов из них связали свою жизнь с точными науками. Они, кстати, стараются поддерживать связь: создали в социальной сети «Клуб почитателей Александра Марковича Фельдмана» и периодически обмениваются сообщениями. Например, вот такими:

— Был в Минске в начале апреля. Около школы увидел Марковича. Поздоровался. Он поднял глаза и без запинки сказал: «Дмитрий Гельтман, 1974 год выпуска», чем поверг в немалое изумление шедшую рядом с ним молодую учительницу.

И сегодня Александр Маркович вспомнил практически всех своих учеников, которые пришли его поздравить с Днем учителя.
 
Теги: Минск
 
 
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У минской школы № 19 есть своя знаменитость — Александр Маркович Фельдман. Уже 51 год он преподает здесь математику.
 
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