На автодороге М1 произошло ДТП с участием двух автомобилей и фуры

Источник материала: Виртуальный Брест

На автодороге М1 водитель "Peugeot" вылетел на встречную полосу, где зацепил фуру и после столкнулся с автомобилем "Jeep". Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.





Инцидент произошел 5 октября около 19:00 на 283 км автодороги М1. Водитель "Peugeot" не учел плохие погодные условия и, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с большегрузом, за рулем которого находился гражданин Польши, а затем – с автомобилем "Jeep" под управлением водителя-россиянина.

В результате ДТП пострадал водитель "Peugeot" и двое его пассажиров, один из которых был попутчиком. В настоящее время последний находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Также в медучреждение доставлена пассажирка "Jeep" с различными телесными повреждениями. Остальные участники аварии не пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.