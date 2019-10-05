Неформатный День открытых дверей устроили в БрГТУ

Источник материала: Виртуальный Брест

Меньше официоза, больше общения – в таком формате прошел День открытых дверей в Брестском государственном техническом университете.





Родителям и будущим абитуриентам такой подход пришелся по душе: в фойе главного корпуса БрГТУ многолюдно в субботнее утро. Чтобы узнать информацию из первых уст и познакомиться с университетом, многие добирались из других городов.

- Приехали с Всеволодом из Оснежиц посмотреть, что предлагает университет. Ребята из Пинска учатся здесь, отзывы очень хорошие. Мы уже определились с факультетом – будем поступать на машиностроительный. У сына есть способности к этому, большой интерес. Хочется, чтобы он в будущем занимался любимым делом, - поделился планами с Zarya.by Адам Колб.





Программа встречи насыщенная: посещение учебных аудиторий и современных лабораторий университета, общение с представителями вуза, фотозона с конкурсами и викторинами.

Кто-то целенаправленно ищет «свой» факультет и спешит присоединиться к презентации, кто-то вовлекается в «броуновское движение» и перемещается от одной интерактивной площадки к другой. Всё организовано очень компактно и мобильно, а главное – максимально информативно.

- Мы решили отступить от традиционного формата и сделать День открытых дверей более свободным, дружелюбным для абитуриентов. Акцент сделан на то, чтобы ребята могли всё увидеть и потрогать, задать волнующие вопросы деканам, преподавателям. Брестский технический университет не без основания считается одним из лидеров технического образования в стране, у нас есть что показать и чем заинтересовать. Наши двери открыты для талантливых и инициативных ребят, - рассказал Zarya.byректор БрГТУ Александр Драган.









Десятиклассница Катя и ее мама методично обходят все презентационные пункты факультетов и заинтересованно расспрашивают представителей вуза о специфике той или иной специальности. Видно, что девушка серьезно относится к выбору профессии.

- Мы приехали из Баранович посмотреть вуз. Хотя нам поступать только через год, уже потихоньку изучаем все предложения. Катю привлекает архитектура, выбираем, где получать высшее образование – в Минске или Бресте. Очень понравился Брестский технический университет – скорее всего, будем поступать сюда, - говорит Оксана Соломянко.

Брестчанка Диана Хололович с подругами пришли на День открытых дверей узнать подробности о поступлении на экономический факультет. Ей помогли определиться с вузом родители, которые провели свои студенческие годы в этих стенах. Так что сомнений у девушки нет – она настроена сменить статус абитуриента только на студента БрГТУ.





















Зато среди неуверенных в выборе ребят большой популярностью пользовалась развлекательная зона, где в виде секторов на тарелке дартса разместились названия всех факультетов. Один бросок дротика – и на мгновенье парень становится студентом факультета инженерных систем и экологии, а его друг комментирует: «Слушай, а вдруг это судьба?». Куда привела судьба, ребятам рассказали на презентации этого факультета.

Живой диалог студентов, преподавателей и руководства БрГТУ с посетителями Дня открытых дверей дополнила демонстрация достижений и возможностей вуза.

К примеру, факультет электронно-информационных систем представили роботы и их создатели – студенты 4 курса Артем Миндер и Артем Захожий.

-Кому интересно программирование, робототехника, электроника – дорога на наш факультет. Было бы желание и инициатива, а в университете есть, где развернуться, - советуют ребята.

К слову, БрГТУ предлагает абитуриентам продолжить знакомство с университетом и на один день стать студентом. В начале ноября вуз приглашает учащихся 10-11 классов окунуться в студенческую атмосферу и поучаствовать в практических и лабораторных занятиях различных факультетов.



























































































