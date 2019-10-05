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Нелегальные ночные гонки в Бресте спровоцировали не одну аварию

06.10.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Рев моторов, визг тормозов, запах паленой резины… До недавнего времени в Бресте романтика экстремальных ночных гонок была доступна всем желающим пощекотать нервы в конце рабочей недели. Любители таких развлечений знали места, явки, пароли. И зрители тоже. После недавней резонансной аварии стритрейсеры ушли в подполье. Надолго ли?

Нелегальные ночные гонки в Бресте спровоцировали не одну аварию

Громкое ДТП, которое случилось около 2 часов ночи 31 августа на улице Октябрьской Революции в районе гребного канала, брестчане обсуждают до сих пор. Гонщик протаранил несколько припаркованных авто и чудом остался жив. В отношении виновника аварии составлен административный протокол по статье «Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения». 

После происшествия любители гонок тоже подключились к обсуждению в интернете.

Нелегальные ночные гонки в Бресте спровоцировали не одну аварию

— Все, ребятки, гонки на гребном закончились, теперь ГАИ будет там каждую пятницу нас гонять, — так начинает диалог один из пользователей соцсети ВКонтакте под репостом новости. Молодому человеку отвечают, что, мол, не в первый раз такое случается, на что он продолжает: 

— Да они, как всегда, поконтролят месяц и успокоятся, наверное. В следующую пятницу узнаем, что да как там будет. 

О ночных гонках практически в открытую говорят не только их участники, но и очевидцы. Брестчанка Елена Свирид уверяет, что стритрейсеры летают не только возле гребного канала:

— Ночью проснулась от бешеного рева машин на Гродненской (это улица в другом микрорайоне Бреста. — Прим. авт.). У этих гонщиков, видимо, нет других проблем и целей в жизни.

А ведь до этой аварии случались и трагические происшествия. В ночь на 10 июля в Бресте 21-летний водитель Volkswagen на огромной скорости влетел в стоявший троллейбус. Удар был сильнейший. Молодой человек погиб на месте. Двое очевидцев утверждали, что машина летела наперегонки с другими авто.

В начале августа на канале Youtube блогер Dimidon99 выложил семиминутный ролик о пятничных гонках в Бресте. Узнаю знакомые места и, кажется, смотрю кино про съемки американского экшена вроде «Форсажа». Припаркованные к обочине машины зрителей, гоночные старты. А вот под завязку забитый парнями и девушками кабриолет, который выезжает на среднюю полосу и резко, с визгом, трогается с места...

Старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова объясняет, в чем сложность выявления ночных гонщиков:

— Гонки проводит не официальный клуб или какая-то другая зарегистрированная организация. Это группа людей, которая собирается хаотично, списавшись по интернету, поэтому, останавливая нарушителя, мы не можем говорить, участвовал он в гонках или нет. Тем не менее работа в этом направлении у нас постоянно ведется. Как правило, в предвыходные и выходные дни наряды ДПС нацелены на своевременное выявление и пресечение фактов нарушения ПДД с использованием фото-, видеофиксации. Маршруты патрулирования приближены к местам возможного проведения уличных гонок. Нарушители привлекаются к административной ответственности. 

Впрочем, речь здесь идет не только о безопасности дорожного движения. Ночные стрит­рейсеры возмущают спокойствие горожан. Можно ли расценивать их сборы как несанкционированное массовое мероприятие и привлекать за это к ответственности? Начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома Геннадий Войтович отвечает:

— В массовом мероприятии должны быть элементы целенаправленности и организация. А если молодые люди спонтанно собрались и вот так вызывающе, нарушая общественный порядок, демонстрируют свою удаль, то это хулиганство. Когда в милицию поступают обращения — выезжает наряд, дает оценку и доставляет нарушителей в райотдел. Такие факты были. Впоследствии материалы направляются в суд. 

Так что не последним звеном в борьбе с нелегальными гонками оказываются неравнодушные жители города. Звонок по номеру 102 может спасти чью-то жизнь. 

Айк Cимонян, вице-председатель Белорусской автомобильной ассоциации (БАФ): 

Нелегальные ночные гонки в Бресте спровоцировали не одну аварию

— Стритрейсинг имеет к спорту такое же отношение, как драка двух пьяных подростков рядом с боксерским клубом. Это хулиганство. Спорт — это, например, драгрейсинг с заездом на 400 метров. Специально подготовленные автомобили, требования безопасности, правила проведения соревнований с множеством нюансов. Нам очень не нравится, когда любого хулигана, который крутит «пятаки» на парковке торгового центра, называют дрифтером, потому что дрифт — это автомобильная дисциплина, где есть определенные требования по прохождению трассы в заносе. Я не думаю, что, когда выезжают на место проведения гонок экипажи ГАИ, стрит­рейсеры спокойно продолжают гонять дальше. Просто нужно лишать их возможности проводить свои заезды, устанавливать «лежачие полицейские», ограждения. Законной альтернативы стрит­рейсингу пока мало. В Минске есть испытательный полигон на закрытой территории. А вот в Бресте площадок для гонщиков-любителей нет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Рев моторов, визг тормозов, запах паленой резины… До недавнего времени в Бресте романтика экстремальных ночных гонок была доступна всем желающим пощекотать...
 
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