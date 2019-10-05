В эти выходные в Бресте можно побывать сразу 126 музеях Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Назад в будущее или вперед в прошлое. В Бресте проходит IV Национальный форум «Музеи Беларуси». В легкоатлетическом манеже развернулись интерактивные выставки, где каждый найдет экспозицию по душе, вне зависимости от возраста и пола. Средневековая история, народное творчество, Великая Отечественная, цифровые технологии, творчество авангардистов и даже научные эксперименты.





Уже открытие форума, где соведущим выступил робот-гид Мироша, разработанный в Брестском государственном техническом университете, показало: белорусские музеи сегодня это не «окаменевшие» экспозиции, а интерактив. История, наши дни и даже будущее, в которое погружаются гости. Об этом говорила и первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская:

– Основной упор в этом году делаем на связь с инновациями. Музей является не просто местом, где хранятся наши духовные ценности. Он становится мультикультурным центром, который, прежде всего, интересен молодежи и даже детям. Каждый музей ищет свой путь развития, старается найти свои формы работы и привлечения посетителей.

Пойти поохотиться на древних животных, испить травяной чай в партизанской землянке или взять уроки фехтования у благородных шляхтичей. От перспектив разбегаются глаза: десятки площадок и побывать хочется на каждой. Музей истории Витебского народного художественного училища предлагает не только прикоснуться к творчеству Марка Шагала, но и приобрести аксессуары, выполненные в стиле авангардизма. Андрей Духовников, директор Витебского центра современного искусства, проводит мини-экскурсию:





– Здесь реконструировали часть экспозиции. Много мультимедийных объектов, сенсорных экранов. Рассказываем о творчестве Шагала и Малевича. Предлагаем прикоснуться к истории людей, которые создавали фундамент современного искусства: дизайна, архитектуры.

Два шага в сторону и вот ты уже здороваешься с шляхтичами, поднимающими кубки во здравие дорогих гостей. Так приветствуют посетителей сотрудники Мозырского объединенного краеведческого музея, представившие на форум экспозицию исторического центра «Мозырский замок», макет которого был построен к 850-летию города. Научный сотрудник, Виталина Сайфутдинова и мозырские реконструкторы не только проведут экскурсию по старинному замку, но и предложат, примерив рыцарские доспехи, сделать селфи с оружием тех времен.





Тему средневековья продолжает военно-исторический клуб Бреста «Рубеж», который представил экспонаты из коллекции частного музея клуба. Его организаторы, супруги Андрей и Елена Воробей, проводят мастер-классы по историческому фехтованию, а так же с охотой рассказывают об истории Берестейского воинства вплоть до Первой Мировой войны.

Обширно представлена Великая Отечественная. От Витебска до Бреста. Что характерно для Беларуси: очень много партизанских урочищ. Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы, заводит аутентичный патефон, который сыграл роль в названии одного из крупных партизанских подразделений Витебщины:





– В октябре 1942 года партизанский отряд «Роман», разросся в большое подразделение. Решили дать ему новое название. Собрались, завели патефон. Послушали песню про матроса Железняка и назвали себя в его честь. Так и появилась бригада «Железняк».

А у партизанской кухни урочища Хованщина Ивацевичского района на импровизированном концерте собрались не только бойцы-партизаны, но и… журналисты подпольной областной газеты «Заря», которая печаталась в Хованщине в годы оккупации. Здесь работникам музея так же помогают реконструкторы-волонтеры. Один из них, гвардии подполковник запаса Олег Гребенников работает в современной «Заре». Такая, вот, эстафета памяти.





Кому военная история, а кому – этнография. Анна Голубцова, заведующая культурно-туристическим центром Сопоцкинский культурно-туристический центр ГУК «Гродненский районный культурно-информационный центр» приглашает на мастер-класс по росписи яйца оригинальным орнаментальным узором:

– Наша писанка занесена в список нематериального культурного наследия. Отличается черно-белым или черно-желтым цветом. Наносим рисунок расплавленным натуральным воском, в который обмакиваем наконечник: гвоздик или шпилечку. Краска из ржавого железа, которая заливается кипятком и настаивается больше месяца.





По соседству гостей зазывает «Бездежский фартушок» - музей народного творчества из Дрогичинского района, где практически полностью восстановили полесский быт начала двадцатого века. Здесь собрана уникальная коллекция фартучков. А еще Бездеж славится традициями белорусской кухни. Директор музея Мария Остапович предлагает отведать яства:

– Берите сало, гурок и посыпайте их макухой!





Макуха – это высушенное и перемолотое льняное семя. Вкус изумительный. И это тот случай, когда лучше один раз попробовать. А ягодные и фруктовые компоты желательно отведать из глиняных кружек, которые тоже делают на Полесье. В центре гончарного искусства деревни Городная, в Столинском районе. Светлана Веренич, директор Столинского краеведческого музея, привезла городнянские изделия вместе с другими достопримечательностям этого уголка Полесья.

Рядом с народными ремеслами – точные науки. Руслан Погомий и Никита Жуков, учредители столичного музея науки, выставили десятки экспонатов передвижной выставки, которые наглядно демонстрируют законы физики, механики, анатомии:

– Мы впервые на таком форуме. Эмоции только позитивные. Обмен информацией, новые знакомства. Сейчас завяжем контакты в Бресте.





Музейный форум – это не только выставка , но и большая научная работа. Специалисты обсуждают актуальные вопросы и новые подходы в музейном деле, договариваются о совместных проектах. Кроме того, в рамках форума проходит конкурс, который определит лучших в научно-просветительской, выставочной, фондовой и экспозиционной работах.

А брестчане и гости города еще смогут посмотреть на уникальные экспозиции. Выставки будут работать и завтра. Закрытие форума намечено на 15.00.



