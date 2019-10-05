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День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж
06.10.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Столица Полесья празднует своё 922-летие.
Группа пинских спортсменов участвовала в шествии
День города по традиции празднуется в первое воскресенье октября. В этом году этим днём была довольно прохладная погода.
Представители практически всех пинских трудовых коллективов были на празднике
Организаторы празднования не отходили от отработанного годами сценария. В программе были: шествие трудовых коллективов, торговые ряды, речи чиновников различного ранга, выступления творческих коллективов, чествование новых почётных граждан города, пар молодожёнов и вновь родившихся пинчан.
Ведёт праздничную колонну городской оркестр
Традиционную программу разбавили различными активностями на пешеходной улице и в учреждениях культуры города. Известная белорусская певица Ирина Дорофеева cтаралась «зажечь» публику.
Мероприятия закончились дискотекой и фейерверком.
Фоторепортаж для наших читателей с места празднования.
ОАО «Школьник» и повара
Исполняется гимн города Пинска, на заднем плане руководство города и городов-побратимов
Почётные гости
Ансамбль «Полесские зори»
Шествие закончилось
Студенты колледжа искусств
Ленин и зрители
Свадебная пара
Праздничная выпечка от местного хлебокомбината
Ирина Дорофеева
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Столица Полесья празднует своё 922-летие. Группа пинских спортсменов участвовала в шествии День города по традиции празднуется в первое воскресенье октября. В...
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