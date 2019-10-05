ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

06.10.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Столица Полесья празднует своё 922-летие.

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Группа пинских спортсменов участвовала в шествии

День города по традиции празднуется в первое воскресенье октября. В этом году этим днём была довольно прохладная погода.

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Представители практически всех пинских трудовых коллективов были на празднике

Организаторы празднования не отходили от отработанного годами сценария. В программе были: шествие трудовых коллективов, торговые ряды, речи чиновников различного ранга, выступления творческих коллективов, чествование новых почётных граждан города, пар молодожёнов и вновь родившихся пинчан.

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Ведёт праздничную колонну городской оркестр

Традиционную программу разбавили различными активностями на пешеходной улице и в учреждениях культуры города. Известная белорусская певица Ирина Дорофеева cтаралась «зажечь» публику.

Мероприятия закончились дискотекой и фейерверком.

Фоторепортаж для наших читателей с места празднования.

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

ОАО «Школьник» и повара

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Исполняется гимн города Пинска, на заднем плане руководство города и городов-побратимов

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Почётные гости

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Ансамбль «Полесские зори»

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Шествие закончилось

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Студенты колледжа искусств

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Ленин и зрители

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Свадебная пара

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Праздничная выпечка от местного хлебокомбината

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Ирина Дорофеева

День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Столица Полесья празднует своё 922-летие. Группа пинских спортсменов участвовала в шествии День города по традиции празднуется в первое воскресенье октября. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Для нас - это золотые три очка». Личка - о трудовой победе «Динамо» над «Неманом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика