День города в Пинске. Смотрите большой фоторепортаж

Источник материала: Виртуальный Брест

Столица Полесья празднует своё 922-летие.





Группа пинских спортсменов участвовала в шествии

День города по традиции празднуется в первое воскресенье октября. В этом году этим днём была довольно прохладная погода.





Представители практически всех пинских трудовых коллективов были на празднике

Организаторы празднования не отходили от отработанного годами сценария. В программе были: шествие трудовых коллективов, торговые ряды, речи чиновников различного ранга, выступления творческих коллективов, чествование новых почётных граждан города, пар молодожёнов и вновь родившихся пинчан.





Ведёт праздничную колонну городской оркестр

Традиционную программу разбавили различными активностями на пешеходной улице и в учреждениях культуры города. Известная белорусская певица Ирина Дорофеева cтаралась «зажечь» публику.

Мероприятия закончились дискотекой и фейерверком.

Фоторепортаж для наших читателей с места празднования.









ОАО «Школьник» и повара





Исполняется гимн города Пинска, на заднем плане руководство города и городов-побратимов





Почётные гости





Ансамбль «Полесские зори»





Шествие закончилось





Студенты колледжа искусств





Ленин и зрители





















Свадебная пара





Праздничная выпечка от местного хлебокомбината





Ирина Дорофеева



