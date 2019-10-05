Два бывших «мэра» стали почётными гражданами Пинска

Источник материала: Виртуальный Брест

Торжественная церемония присвоения звания прошла на открытии празднования Дня города.





Василий Шуст (слева), Леонтий Лемешевский (председатель горсовета депутатов), Александр Годич

По информации председателя городского Совета депутатов Леонтия Лемешевского, Василий Шуст и Александр Гордич продолжительное время работали в органах госуправления и на предприятиях города.

За время их нахождения у власти росла экономика города, строились новые кварталы жилья, укреплялась материально-техническая база объектов соцкультбыта, развивалась торговля и обслуживание населения, строились объекты инфраструктуры и благоустройства, сохранялось историко-культурное наследие Пинска.

Почётным горожанам вручили диплом, памятную ленту и удостоверения.





Василий Шуст принимает памятную ленту от председателя горсовета депутатов Леонтия Лемешевского

Василий Шуст работал директором Пинского автобусного парка, председателем Пинского горисполкома, директором ООО Пинскдрев-Адриана плюс, инженер по подготовке к производству унитарного предприятия мебельной фабрики "Адриана".





Александр Гордич

Александр Гордич возглавлял Пинский межрайонный комитет госконтроля, с 2005 по 2014 годы - председатель Пинского горисполкома, по 2017 возглавлял Пинский городской Совет депутатов, с 2017 года руководит ОАО "Север-Пинск" (сеть городских универсальных магазинов и продовольственная база).

СПРАВКА МП

До этого дня 20 человек удостаивались звания Почётный гражданин Пинска. Среди них - ветераны, освобождавшие город и участвовавшие в партизанском движении во время войны, руководители предприятий и местных органов власти, деятели культуры, медицины и спортсмены.

Бывший Генеральный директор холдинга "Пинскдрев" Лоран Аринич был лишён почётного звания после взрыва в 2010 году на предприятии СООО "Пинскдрев-ДСП", в результате которого погибли 14 человек и десятки человек получили ранения.

Со списком почётных граждан Пинска можно ознакомиться здесь.