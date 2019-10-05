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Студенты Барановичского государственного университета помогли очистить город от мусора
06.10.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
5 октября в Беларуси прошла масштабная экологическая акция по сбору мусора. К ней присоединились десять городов Беларуси, в том числе и Барановичи. Среди участников – студенты белорусских вузов и колледжей, которые захотели сделать свои города по-настоящему чистыми. Республиканская акция продолжила международную экоинициативу World CleanUp, которая прошла 21 сентября.
Все фото предоставлены фирмой Coca-Cola
Помочь жителям очистить город от мусора вызвались студенты Барановичского государственного университета. Волонтеры убрали прибрежную территорию Светиловского озера.
«Когда студенты вовлекаются в экологические акции, это показывает их общественную активность. Мы рады, что студенты-геоэкологи нашего университета инициировали своё участие в республиканской акции по уборке мусора «Мы помогаем»», – подчеркивает Наталья Климко, заместитель декана факультета пелагогики и психологии БарГУ.
Особую социальную значимость акции также отметил депутат Барановичского городского Совета Депутатов, секретарь Постоянной комиссии по экологии, землейстройству и по управлению природными ресурсами Владимир Зуев: «CleanUp акция Coca-Cola в Беларуси «Мы помогаем» — это пример вовлечения общественности, включая студентов, к решению проблем окружающей среды. Наш город Барановичи станет, я думаю, чище и безопасней. Активность барановичских студентов — не одноразовая акция и найдет своё продолжение».
Экологическая акция проходила в десяти городах Беларуси. Помимо барановичских студентов убирать улицы городов, парки, леса и прибрежные территории вышли студенты и учащиеся белорусских вузов и колледжей из Минска, Витебска, Могилева, Гродно, Гомеля, Мозыря, Жодино, Турова и Ляховичей. Акция собрала более 350 участников.
В преддверие CleanUp Day волонтеры прошли семинар-совещание по вопросам раздельного сбора мусора. Обучающее мероприятие Coca-Cola в Беларуси провела совместно с Республиканским центром экологии и краеведения. Поэтому в день акции волонтёры не просто собирали мусор: они сортировали пластик, стекло и другие отходы по отдельным пакетам. Благодаря такому раздельному сбору мусора отходы едут не на свалку, а сразу на перерабатывающие предприятия. Участники акции отдельно сортировали даже разные виды пластика: в одни пакеты бутылки, в другие – крышки. Более того, все собранные крышки пойдут в счет социально-экологического проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки», который помогает людям с инвалидностью.
CleanUp Day состоялся по инициативе компании Coca-Cola в Беларуси, сотрудники которой также приняли участие в уборке Минска.
«Важно отметить, что 350 участников экоакции – молодые люди. К нашим инициативам мы стараемся привлекать как можно больше молодежи для того, чтобы привить им экологическую культуру. Coca-Cola в Беларуси проводит акции по сбору мусора с 2009 года. В этом году мы инициировали СleanUp акцию «Мы помогаем» республиканского масштаба. Она началась в прошлом месяце, когда 30 волонтеров – студенты вузов и сотрудники Coca-Cola – отправились на «нулевой забег», чтобы собрать пластик вокруг питьевых точек во время 40-ка тысячного Минского полумарафона. В итоге на полумарафоне мы собрали 670 кг пластика, который был отправлен на переработку», – отмечает Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью «Кока Кола Бевриджиз Беларусь».
Республиканский CleanUp Day был реализован при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства образования, а также Республиканского центра экологии и краеведения.
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5 октября в Беларуси прошла масштабная экологическая акция по сбору мусора. К ней присоединились десять городов Беларуси, в том числе и Барановичи. Среди...
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