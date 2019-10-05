Житель ул. Фомина наслушался музыки от таксиста ночью и сетует на бездействие милиции

Источник материала: Виртуальный Брест

Брест, ул.Фомина, 05.10.2019, время 04.07. На парковку возле рестоклуба «Цельсий» приехало караоке-такси и устроило концерт.





Концерт разбудил много жильцов соседних жилых домов. При этом, находящиеся в тот момент на парковке сотрудники милиции (скорее всего департамент Охраны МВД) решили концерт не пресекать, а послушать.

Лишь после второго звонка на линию 102 (а по времени минут 15-20) концерт прекратился. Ведь у нас в городе гораздо проще хватать противников аккумуляторного завода, чем ночных хулиганов.

Обязательно поинтересуюсь, был ли составлен административный протокол за мелкое хулиганство.