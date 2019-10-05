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Житель ул. Фомина наслушался музыки от таксиста ночью и сетует на бездействие милиции

06.10.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брест, ул.Фомина, 05.10.2019, время 04.07. На парковку возле рестоклуба «Цельсий» приехало караоке-такси и устроило концерт.

Житель ул. Фомина наслушался музыки от таксиста ночью и сетует на бездействие милиции

Концерт разбудил много жильцов соседних жилых домов. При этом, находящиеся в тот момент на парковке сотрудники милиции (скорее всего департамент Охраны МВД) решили концерт не пресекать, а послушать.

Лишь после второго звонка на линию 102 (а по времени минут 15-20) концерт прекратился. Ведь у нас в городе гораздо проще хватать противников аккумуляторного завода, чем ночных хулиганов.

Обязательно поинтересуюсь, был ли составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брест, ул.Фомина, 05.10.2019, время 04.07. На парковку возле рестоклуба «Цельсий» приехало караоке-такси и устроило концерт. Концерт разбудил много жильцов соседних...
 
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