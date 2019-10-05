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Огурцы за ноль рублей и ноль копеек можно было приобрести на Брестском рынке (когда-то)

06.10.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прошедшие в Бресте ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции показали существенный рост на овощи и фрукты местного производства.

Огурцы за ноль рублей и ноль копеек можно было приобрести на Брестском рынке (когда-то)

Так, второй хлеб белорусов - картошка, по сравнению с прошлым годом, подорожала примерно в два раза. Впрочем, и яблоки тоже. Спишем рост цен на неурожай, всяко бывает, сельское хозяйство вещь не предсказуемая.

На фото, сделанном, на Брестском рынке 4 августа 2017 года фермеры из Каменецкого района выставили цену на свои грунтовые огурцы от 50 копеек до 0 руб. 0 коп. Я несколько удивился и спросил: «Что можно брать бесплатно?». «Да!» - ответила добрая женщина.

Огурцы за ноль рублей и ноль копеек можно было приобрести на Брестском рынке (когда-то)

Огурцы я так и не взял, своих овощей на даче было полно. Однако, был рад за бабушек, отоваривавшихся по такой привлекательной цене.

 
Теги: Брест
 
 
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