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Огурцы за ноль рублей и ноль копеек можно было приобрести на Брестском рынке (когда-то)
06.10.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прошедшие в Бресте ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции показали существенный рост на овощи и фрукты местного производства.
Так, второй хлеб белорусов - картошка, по сравнению с прошлым годом, подорожала примерно в два раза. Впрочем, и яблоки тоже. Спишем рост цен на неурожай, всяко бывает, сельское хозяйство вещь не предсказуемая.
На фото, сделанном, на Брестском рынке 4 августа 2017 года фермеры из Каменецкого района выставили цену на свои грунтовые огурцы от 50 копеек до 0 руб. 0 коп. Я несколько удивился и спросил: «Что можно брать бесплатно?». «Да!» - ответила добрая женщина.
Огурцы я так и не взял, своих овощей на даче было полно. Однако, был рад за бабушек, отоваривавшихся по такой привлекательной цене.
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Прошедшие в Бресте ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции показали существенный рост на овощи и фрукты местного производства. Так, второй хлеб...
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