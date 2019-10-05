В Пинске задержан мужчина за хищение оставленного без присмотра кошелька

Источник материала: Виртуальный Брест

На днях от дежурного Пинского ГОВД поступила ориентировка на мужчину, который похитил кошелек с денежными средствами из магазина, расположенного по улице Генерала Нордмана.





Как пояснил начальник Пинского отдела охраны подполковник милиции Игорь Середич, на следующий день сработала кнопка тревожной сигнализации того же магазина. На место происшествия был направлен наряд группы задержания Пинского отдела охраны. Кассир магазина сообщила правоохранителям, что неизвестный гражданин, который только что совершил покупку и вышел из магазина, вчера похитил оставленный в корзине без присмотра кошелек, принадлежащий пенсионерке, местной жительнице. Факт кражи был зафиксирован установленными на торговом объекте камерами видеонаблюдения.

Сотрудники группы задержания быстро установили маршрут движения незнакомца и задержали его. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража).