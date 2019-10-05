Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня во время IV Национального форума "Музеи Беларуси" презентовали пилотный номер журнала "Белорусский музей", передает корреспондент БЕЛТА.





Новое периодическое издание разработано по поручению Министерства культуры. Планируется, что первый номер журнала "Белорусский музей" увидит свет в 2020 году. "В Беларуси сейчас издаются два профессиональных издания о культуре - журнал "Мастацтва" и газета "Культура", где мы пишем на темы, начиная от классического искусства до авангарда. К сожалению, музеям уделяются всего страничка-две, этого недостаточно. У нас масса хороших музеев. Для них это будет возможность поделиться своими идеями", - считает директор редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство" Ирина Слободич.

Участникам форума она презентовала пилотный выпуск журнала. В иллюстрированном издании 56 страниц, статьи написаны на русском и белорусском языках. На обратной стороне обложки - саммари (краткий обзор) на английском языке. Такие небольшие резюме предлагается делать к каждому материалу. Это позволит рассказать об интересных музейных задумках не только жителям республики, но и зарубежным гостям. "Концепция журнала еще будет дорабатываться. Он должен стать площадкой для дискуссий, обмена опытом, рассказа о заслуженных людях музейного дела", - добавила Ирина Слободич.

Национальный форум "Музеи Беларуси" проходит в Бресте 4-6 октября. В нем принимают участие более 120 музеев различного профиля, галерей, туристических и дизайнерских фирм, изготовителей музейного, выставочного и электронного оборудования.