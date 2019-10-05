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В Бресте презентовали пилотный номер журнала "Музеи Беларуси"

06.10.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня во время IV Национального форума "Музеи Беларуси" презентовали пилотный номер журнала "Белорусский музей", передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте презентовали пилотный номер журнала "Музеи Беларуси"

Новое периодическое издание разработано по поручению Министерства культуры. Планируется, что первый номер журнала "Белорусский музей" увидит свет в 2020 году. "В Беларуси сейчас издаются два профессиональных издания о культуре - журнал "Мастацтва" и газета "Культура", где мы пишем на темы, начиная от классического искусства до авангарда. К сожалению, музеям уделяются всего страничка-две, этого недостаточно. У нас масса хороших музеев. Для них это будет возможность поделиться своими идеями", - считает директор редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство" Ирина Слободич.

Участникам форума она презентовала пилотный выпуск журнала. В иллюстрированном издании 56 страниц, статьи написаны на русском и белорусском языках. На обратной стороне обложки - саммари (краткий обзор) на английском языке. Такие небольшие резюме предлагается делать к каждому материалу. Это позволит рассказать об интересных музейных задумках не только жителям республики, но и зарубежным гостям. "Концепция журнала еще будет дорабатываться. Он должен стать площадкой для дискуссий, обмена опытом, рассказа о заслуженных людях музейного дела", - добавила Ирина Слободич.

Национальный форум "Музеи Беларуси" проходит в Бресте 4-6 октября. В нем принимают участие более 120 музеев различного профиля, галерей, туристических и дизайнерских фирм, изготовителей музейного, выставочного и электронного оборудования.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте сегодня во время IV Национального форума "Музеи Беларуси" презентовали пилотный номер журнала "Белорусский музей", передает корреспондент БЕЛТА. Новое...
 
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