С Днем учителя! Добрая, красивая, прекрасная учительница первая моя

Источник материала: Ивьевский край

На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов - слово "Учитель".

В День учителя мы все, бывшие ученики, с особенным трепетом прославляем женщину-педагога, женщину-труженицу.

Воспевать Учителя - это как нести солнце и не бояться, что оно горячее и обжигает руки.

В Ивьевской средней школе есть замечательный педагог Людмила Генриховна Никольская. В этом учебном году ее подопечные - первоклашки, озорные, любознательные, непоседливые. Рассказывая о своей второй маме, они наперебой описывают ее: "Добрая, красивая, прекрасная, самая лучшая, умная".





Спешим задать учителю несколько вопросов, спешим, потому что не имеем права надолго забирать ее у детей.

- Как начинался ваш путь в профессию?

- В 1986 году после учебы в Лидском педагогическом училище, получив специальность "учитель начальных классов", я пришла работать в Залесовщинскую восьмилетнюю школу. Через год, в 1987 году, стала преподавателем Ивьевской средней школы. В 2018-ом году окончила БГПУ им. Максима Танка по специальности "начальное образование".

- Быть учителем - это мечта детства?

- На выбор профессии, возможно, повлияло то, что перед глазами всегда был пример моей мамы. Она тоже учитель.

- А ваши дети продолжили династию?

- Не случилось: одна дочь - инженер-химик, вторая - консультант нотариальной конторы.

- Как бы Вы определили свое педагогическое кредо?

- Работать так, чтоб у детей было желание учиться.

Кстати, работать Людмила Генриховна действительно умеет и делает это с полной отдачей, не жалея своих сил, времени и энергии.

Из характеристики: "Учитель высшей категории. Ее уроки всегда имеют практическую ориентированность, продуктивность, воспитательную направленность. Большое внимание уделяет работе с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам, смотрам, конкурсам, научно-исследовательским конференциям. Педагог постоянно делится своим накопленным опытом с коллегами на школьных, районных, областных семинарах…".

- Ваши первоклассники Вас очень любят. А какие они?

- Хорошие дети, умные, любознательные. У меня в этом учебном году интегрированный класс. Приходится работать дифференцированно. Предварительно я провела исследование. И теперь в соответствии с полученным результатом строю урок.

- Вы применяете какие-то особые методики?

- Шаг за шагом, методика Зайцева, в данный момент применяю методику для интегрированного класса. Использую информационно - коммуникационные технологии.

Учащиеся своими успехами в учебе и во внеучебной деятельности подтверждают высокий уровень работы учителя. В 2018-2019 учебном году ее учащиеся награждены дипломом ІІ степени на районной олимпиаде по белорусскому языку и литературе, дипломом ІІІ степени на районной олимпиаде по русскому языку и литературе, дипломом ІІ степени на районной научно-исследовательской конференции среди учащихся І ступени "Я - исследователь".

- С каким настроением Вы идете в школу каждое утро?

- С хорошим, бодрым настроением. Я люблю свою работу.

- А где Вы черпаете вдохновение?

- Вдохновение - в глазах моих учеников. На переменках забегают ко мне пятиклассники и шестиклассники - мои выпускники. Они рассказывают о своих победах, делятся проблемами и неудачами. А я всегда, как любая мама, стараюсь их поддержать, помочь, если требуется.

- А Вам самой иногда требуется поддержка?

- Конечно, и тут на помощь приходит моя семья: муж, дочери. И внук у меня уже есть. Помню, как они меня все вместе собирали на сессию в университет.

Кроме того, всегда со мной дружный коллектив учителей Ивьевской средней школы. А наша администрация идет навстречу учителю, помогает, подсказывает и не дает расслабляться.

К слову, в 2019-ом учебном году в Ивьевской средней школе стартовал инновационный проект, рассчитанный на три года, Министерства бразования Республики Беларусь "Внедрение модели допрофильной педагогической подготовки учащихся ІІ ступени и общего среднего образования".

Его цель - подготовить достойную смену будущих учителей, популяризация профессии учителя. В прошлом учебном году профессию учителя выбрали 2 учащихся 9-ых классов (1 - по целевому напрвлению) и 8 учащихся 11-ых классов (2 - по целевому направлению).

- А как Вы проводите свободное время, которого, естественно, не так уж много?

- Люблю читать, развожу на даче цветы.

Как любая женщина, Вы, наверное, продумываете наряд, в котором пойдете на урок.

- Я придерживаюсь строгого стиля в одежде, но, так как иду к маленьким детям, стараюсь надевать и что-то яркое.

Такая беседа получилась сегодня с Людмилой Генриховной, женщиной прекрасной невероятно, внешняя красота которой гармонирует с внутренним совершенством.

И. Холяво.