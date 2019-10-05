Теплу быть! В Солигорске начали включать отопление в больницах, садах и школах.

Сентябрь принес холод в дома и квартиры солигорчан. Жители города как никогда рано задумались, когда же станут теплыми их батареи. Вслед за столицей, первый этап отопления начался и в Минской области. 23 сентября, в понедельник, было принято решение о включении отопления первой очереди и в Солигорске. Это касается детских садов, школ, медицинских учреждений, объектов социального обеспечения.

Очень ждут отопления и в домах Солигорска, но хотя все службы находятся в готовности, чтобы запустить процесс, райисполком пока такого решения не принял. И это объяснимо. Ведь для того, чтобы в жилом фонде появилось тепло, среднесуточная температура должна быть +8°C и ниже в течение пяти суток.



Получается, что подключение отопления жилого фонда пройдёт во вторую очередь. Позже всего, в третью очередь, будут подключены административные здания.

