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Теплу быть! В Солигорске начали включать отопление в больницах, садах и школах.
06.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 сентября 2019 23:31 6153
Теплу быть! В Солигорске начали включать отопление в больницах, садах и школах.
Сентябрь принес холод в дома и квартиры солигорчан. Жители города как никогда рано задумались, когда же станут теплыми их батареи.
Очень ждут отопления и в домах Солигорска, но хотя все службы находятся в готовности, чтобы запустить процесс, райисполком пока такого решения не принял. И это объяснимо. Ведь для того, чтобы в жилом фонде появилось тепло, среднесуточная температура должна быть +8°C и ниже в течение пяти суток.
Началом отопительного сезона ориентировочно считается дата 15 октября. Остальное зависит от сюрпризов погоды.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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24 сентября 2019 23:31 6153 Теплу быть! В Солигорске начали включать отопление...
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