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Теплу быть! В Солигорске начали включать отопление в больницах, садах и школах.

06.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 сентября 2019 23:31 6153

Теплу быть! В Солигорске начали включать отопление в больницах, садах и школах.

Автор: Эдуард Кидяев.

Сентябрь принес холод в дома и квартиры солигорчан. Жители города как никогда рано задумались, когда же станут теплыми их батареи.

Вслед за столицей, первый этап отопления начался и в Минской области. 23 сентября, в понедельник, было принято решение о включении отопления первой очереди и в Солигорске. Это касается детских садов, школ, медицинских учреждений, объектов социального обеспечения.

Теплу быть! В Солигорске начали включать отопление в больницах, садах и школах.

Очень ждут отопления и в домах Солигорска, но хотя все службы находятся в готовности, чтобы запустить процесс, райисполком пока такого решения не принял. И это объяснимо. Ведь для того, чтобы в жилом фонде появилось тепло, среднесуточная температура должна быть +8°C и ниже в течение пяти суток.

Получается, что подключение отопления жилого фонда пройдёт во вторую очередь. Позже всего, в третью очередь, будут подключены административные здания.

Теплу быть! В Солигорске начали включать отопление в больницах, садах и школах.

Началом отопительного сезона ориентировочно считается дата 15 октября. Остальное зависит от сюрпризов погоды.

Надеемся, она не подведёт и тепло в дома солигорчан поступит в комфортном режиме.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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24 сентября 2019 23:31 6153 Теплу быть! В Солигорске начали включать отопление...
 
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