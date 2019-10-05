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«Если кого-то из нас посадить в инвалидное кресло, мы испытаем очень много препятствий». Чиновник и случчане о безбарьерной среде города

06.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды введены в Беларуси с 1 августа и обещают улучшенные условия отдельным слоям населения. SlutskGorod узнал, удобнее ли случчанам стало передвигаться по городу, а Виталий Бойко рассказал о проделанной соцзащитой работе и представил себя в инвалидном кресле.

Новые стандарты разработаны в соответствии с программой «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц». Благодаря им незащищённым слоям населения должно стать намного проще передвигаться по городу и району, попадать в общественные здания, получать медицинскую помощь и без проблем выходить на улицу.

В нашем опросе  участвовали более 40 случчан: люди с инвалидностью, мамы с колясками и велосипедисты. К нашему удивлению, мало кто заметил особые изменения в городе, но среди опрошенных были и люди, удовлетворённые состоянием улиц и тротуаров. Большинство жаловалось на высокие бордюры, узкие входы в некоторые здания, отсутствие пандусов и проблему доступа в транспорт. Вот самые яркие из них.


Надежда, мама девочки с инвалидностью

«Моей старшей дочери 11 лет, она инвалид-колясочник. Мы живём в районе сахарного завода, и попасть в город можем только на общественном транспорте. Но не всегда с первого раза получается уехать на нужном автобусе, ведь войти удаётся не в каждый из-за поручней посреди входа. Если нельзя заменить такие автобусы, может, стоит тогда попробовать переставить поручни в сторону? Это же не сложно, я думаю. Ещё большая проблема - попасть в отдел детских товаров в универмаге на втором этаже. Там часто бывают скидки на наш белорусский трикотаж, а из-за отсутствия пандуса подняться с ребёнком не получается. Грузовым лифтом тоже пользоваться не разрешают, хотя, когда мы были в Минске на Немиге, подошли с таким вопросом к охране, к нам отнеслись с пониманием и предложили подняться в лифте на нужные нам этажи. Да и в целом в Минске даже автобусы удобно оборудованы, с коляской можно войти без проблем в любой транспорт», — рассказывает девушка.


Кристина, мама в декрете

«У нас не всюду можно комфортно проехать с детской коляской. Есть, конечно, по городу места с достаточно высокими бордюрами, где постоянно приходится поднимать коляску, чтобы заехать на тротуар. Например, около Молодёжного центра и магазина Радуга. Проблематично подняться на второй этаж универмага, там нет пандуса. Возможно, руководство магазина найдёт выход и сделает лифт, к примеру, или эскалатор. Волнует также отсутствие пандуса в городской стоматологии, куда не только мамы с колясками не могут попасть, но и люди с инвалидностью. А так, в принципе, тротуары у нас хорошие, и особого дискомфорта не испытываем», сказала собеседница.

«Если кого-то из нас посадить в инвалидное кресло, мы испытаем очень много препятствий». Чиновник и случчане о безбарьерной среде города

Руслан Березовский, велосипедист

«По городу я практически всё время передвигаюсь на велосипеде, и знаю, где у нас проблемные места. Больше всего высоких бордюров по ул. Богдановича и по ул. Ленина от рынка в сторону вокзала по обеим сторонам. Лично мне на "горнике" сложновато ездить, и я с трудом представляю, как на стареньких велосипедах передвигаются по этим улицам пожилые люди. 

Видел, что занизили бордюры на Молодёжном центре и около магазина "Хит" на ул.14-ти Партизан. Я как-то раньше вёз сына в коляске, так на том самом переезде около магазина, сломал колесо. В новых микрорайонах уже сделали нормальные человеческие съезды, даже есть велодорожка на ул. Ивановского, правда не доделали ещё до конца.

Часто, когда вижу подобные проблемы, пишу в службу 115. Отправляю фотографии открытых ливнёвок и ям на тротуарах. А по бордюрам я отправил аж 10 заявок, но мне на все был один ответ: нет средств для ремонта. Если такая проблема, можно прибегнуть к бюджетным решениям, срезать часть бордюра, к примеру. Или ради такого дела организовать субботник, думаю, что люди будут не против», говорит Руслан.

По мнению опрошенных людей, самой «бордюристой» улицей в Слуцке можно назвать ул. М. Богдановича. Для мам с колясками передвижение по центру города менее проблематично. А вот для велосипедистов высокие бордюры стали препятствием, из-за чего некоторые предпочитают ездить по проезжей части.


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Павел, парень с инвалидностью

В нашем опросе принял участие молодой инвалид-колясочник Павел Билинович, который с 15-ти лет живёт с травмой шейного отдела позвоночника. По городу он передвигается в инвалидной коляске, всегда в сопровождении друзей или родственников.


 
    Павел Былинович. Фото со страницы героя.

«То, как общество заботиться о незащищённых слоях населения, говорит о многом. У нас с этим пока, конечно, не без проблем. В принципе с безбарьерной средой у нас в городе странная ситуация.

Лично мне бывает сложно попасть в магазины старой проектировки, которые не оборудованы пологими заездами и пандусами. К примеру "Колосок" или "Северный" для меня в шаговой доступности, но заехать туда нет возможности. Есть магазины с пандусами, где не получается развернуться в узких проходах между стеллажами. Приходится выбирать другой с удобным заездом и просторным залом», говорит парень.

В современные магазины Павел заезжает без проблем, делает нужные покупки. В ТЦ «Маяк» Павел отметил наличие просторного лифта, который, к сожалению, работает только до 19:00. Парень говорит, если бы лифт работал до 22:00, многие люди с инвалидностью могли бы проводить свободные вечера в пиццерии на втором этаже. Хотя отметил, что многие заведения в городе приспособлены для колясочников.

«В районе Чехова, где я живу, есть Беларусбанк, но туда на коляске не заехать из-за крутого пандуса. В Белагропромбанк, можно попасть только с посторонней помощью, потому что вход в здание очень узкий, а перед ним маленький бордюр. Практически во всех общедоступных заведениях есть пороги или лестницы в 1-2 ступени. Они обычному человеку незаметны, а для колясочника становятся настоящим препятствием», рассказывает Паша.

Кроме того он отметил улицу 14-ти Партизан, где проблемой стали высокие бордюры на поворотах, то же касается и некоторых пешеходных переходов. Парень говорит: передвигаясь по этой улице, даже активный колясочник не обойдётся без посторонней помощи.


Как ни странно, Павел не смог бы самостоятельно заехать в городскую поликлинику, по его мнению, пандус там крутой и неудобный. Многие подъезды городских домов также не оборудованы для людей с инвалидностью. А если и есть пандус у входа в подъезд, то без помощи попасть к лифту не получится. Несмотря на некоторые сложности в передвижении по Слуцку, парень назвал и легкодоступные места: городской парк, стадион, центральные улицы города и кинотеатр.

«Люди с инвалидностью зачастую выпадают из социума. Но у нас действует программа интеграции молодых инвалидов в обществе. Несколько лет подряд я прошу властей установить мне электроподъёмник в подъезде, как это сделали, к примеру, в Гомеле для парня со спинальной травмой. Но чиновники отвечали, что возможно его установить только в следующем году, а потом снова перекидывали на следующий. Я однажды спросил, сколько можно переносить, вы же обещали. Мне сказали, что таких, как я у них сотни. Но я считаю, что государство должно заботиться о человеке, который находится в сложной ситуации», рассказывает собеседник.

Семья Павла просила местное ЖКХ помочь решить проблему пандуса в их подъезде, но так и не дождались конструктивного предложения. Поэтому отец парня сделал его сам, прикрепив к лестнице конструкцию из двух досок. Такой пандус никому не мешает, его опускают и поднимают по мере надобности. Теперь Паша каждый день имеет возможность гулять в городе.

«В целом отмечу: люди с инвалидностью видят, как государство решает эти проблемы. Ведь у нас принимают новые законы и вносят поправки, Беларусь подписала конвенцию ООН об инвалидах. И тем самым, на мой взгляд, делают для нас не мало», сказал Павел.


Комментарий властей

Виталий Бойко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите населения Слуцкого райисполкома, отметил, что в период 2016-2018 годы в Слуцком районе были созданы 34 элемента безбарьерной среды вместо запланированных 24. К ним относятся учреждения здравоохранения, объекты торговли и общественного питания и несколько подъездов жилых домов. Слуцкое ЖКХ выполнило работы по обустройству тротуаров на трёх улицах города. В районе обустроены 43 остановки общественного транспорта, а в Слуцком автопарке появилось три автобуса, адаптированных для перевозки всех категорий инвалидов.

Как пояснил Виталий Бойко, ежегодно каждая городская служба предоставляет план мероприятий по безбарьерной среде в соответствии со своими финансовыми возможностями. В районе создана комиссия, которая выезжает на предполагаемые объекты и принимает решение в рамках предоставленного плана.

«За истёкший период 2019 года мы выполнили работы на девяти объектах: сделали двухместную стоянку для инвалидов за зданием Слуцкого районного исполнительного комитета и заменили два лифта на специально-оборудованные для всех категорий граждан внутри учреждения. Установили пандусы в оздоровительном лагере "Зорька",  здании ГУ "Слуцкая ДЮСШОР", двух торговых объектах и двух подъездах по ул. Солигорская и Социалистическая. Обустроили два пешеходных перехода в городе для передвижения на инвалидной коляске и два остановочных пункта в д. Городище. Кроме того, в Весейской амбулатории и Прощицком фельдшерско-аккушерском пункте установили пандусы и поручни», отчитался о проделанной работе Виталий Бойко.



    Фото: Руслан Березовский

По-человечески о проблемах насущных

Руслан Березовский прислал в SlutskGorod несколько фотографий с открытыми ливнёвками, которые находятся около фабрики «Слуцкие Пояса». По такому тротуару трудно двигаться не только велосипедисту, но и человеку с коляской. В службе 115 Руслану пояснили, что данный участок относится к организации. Мы обозначили проблему Виталию Бойко, и он сказал, что сможет направить туда комиссию в случае официального обращения. 

«Кроме комиссии, источником информации для нас являются заявления граждан. Конечно, их мало, поэтому мы не можем знать все места, где есть трудности с передвижением. И напрямую ко мне с проблемой обратиться никто не запрещает. Комиссия может выехать в указанные места, определить, какое ведомство отвечает за данный объект и вынести решение по благоустройству. Если честно, я не знаю, как делят между собой территории службы и организации. Но, думаю, что механизм работы понятен, и люди могут к нам обращаться», сказал чиновник.

На вопрос о том, как подняться на второй этаж универмага, он ответил, что это будет технически сложно. Грузовой лифт предназначен только для служебного пользования, а построить пологий пандус с нужным уклоном невозможно. Альтернативным решением может стать дополнительный лифт или эскалатор, но это проектная и весьма затратная работа.

«В основном нас просят устанавливать пандусы или подъёмники в многоквартирных жилых домах. Но, конечно, часто всё упирается в финансы, не всё можно сделать за счёт бюджета. Что касается пандуса в стоматологической поликлинике, в принципе, этот вопрос ставился главврачу. Думаю, что он его услышал, но как скоро решится проблема, зависит от средств, которыми располагает учреждение», пояснил Виталий Бойко.

Предложили сесть в инвалидное кресло

Один из опрошенных инвалидов-колясочников предложил чиновникам пересесть в инвалидное кресло и проехать по городу, попробовать попасть в магазины или общественный транспорт. Мы донесли предложение мужчины Виталию Бойко и попросили оценить безбарьерную среду Слуцка.

«Знаете, даже можно не оценивать. Я вам скажу честно: если кого-то из нас посадить в инвалидное кресло, не дай бог конечно, естественно мы испытаем очень много препятствий. Это касается в основном тротуаров, высоких бордюров и многого другого. Такие проблемы есть, безусловно, но мы стремимся к тому, чтобы их было меньше.

Когда у нас были "Дожынки", всё делалось второпях, и в проектах никто не учитывал удобство передвижения для колясочников и велосипедистов. Конечно, мы стараемся постепенно всё исправлять, но за один раз это сделать не получится. Могу лишь сказать, что в строительстве новых дорог и тротуаров уже учитывается обеспечение безбарьерной среды для таких людей», — сказал Виталий Бойко.

Материал подготовлен в рамках проекта «Медиагород»

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды, введенные в Беларуси с 1 августа, обещают улучшенные условия для жизни отдельным слоям населения. SlutskGorod...
 
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