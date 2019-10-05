С отоплением и душевой. Почем продают и как выглядят современные дачи под Минском

Источник материала: Tut.by

На осень, как и весну, приходятся самые Минска — не главное, ищут дома до 35 тысяч долларов: загородный рынок недвижимости сейчас">активные продажи на рынке загородной недвижимости. Объясняется это тем, что к осени хозяева не проданных за лето объектов идут на уступки в цене, а те, кто ждал момента уборки урожая, пополняют рынок новыми и интересными объектами. Поскольку сейчас дачами стала интересоваться молодежь , REALTY.TUT.BY посмотрел, почем продают современные объекты, расположенные недалеко от Минска.

С/т «Взгорье»

Дача в садоводческом товариществе, расположенном в 43 км от МКАД в молодечненском направлении. Дом из бруса, площадью 80 квадратных метров. Отапливается печью, в которой есть духовка и плита, а также предусмотрена лежанка. Удобства в доме. Участок — 9 соток. Цена — 10,5 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

С/т «Сосны-сад»

Дача расположена в 10 километрах от МКАД в молодечненском направлении (рядом деревня Крыжовка). Дом деревянный, площадью 80 квадратных метров, с печным отоплением и удобствами. Участок — 4 сотки. Цена — 42 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

С/т «Загорье-3»

Дача расположена в 26 километрах от МКАД в борисовском направлении. Дом деревянный, обложен кирпичом и обшит сайдингом с имитацией под блок-хаус. Площадь объекта — 68 квадратных метров, участка — 6 соток. Вода и канализация разведены по дому, установлено электрическое отопление. На каждом этаже есть батареи, в том числе и в подвале. Есть камин и печь. Цена — 36,5 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

С/т «Белые росы — 2001»

Дача расположена в 20 км от МКАД, в Логойском районе. Дом площадью 70 квадратных метров, со всеми удобствами, подходит для круглогодичного проживания. Участок — 7 соток. Цена — 63 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

С/т «Журавинка-сад»

Дача расположена в 32 километрах от МКАД в осиповичском направлении. Дом площадью 56 квадратных метров, с мансардным этажом и всеми удобствами. Есть возможность подключения круглогодичного водоснабжения. Площадь участка — 6 соток. Дача продается со всем имуществом за 45,5 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Рядом с Жодино

Дача расположена в пригороде Жодино. Дом деревянный, площадью 52 квадратных метра. Отопление комбинированное: камин, который подключен к системе отопления и греет все батареи в доме (используется как основной источник тепла, когда кто-нибудь находится в доме), и электрокотел (с возможностью удаленного управления с телефона и поддержания заданной температуры на основе термодатчиков в каждой комнате) для поддержания температурного минимума в момент отсутствия хозяев. Площадь участка — 9 соток. Продается дача за 31 тысячу долларов в эквиваленте.



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

С/т «Мацки»

Дача расположена в 20 км от МКАД в мядельском направлении. Дом деревянный, двухэтажный, площадью 55 квадратных метров, был обшит сайдингом. На первом этаже расположились гостиная со спальным местом, санузел и терраса. На втором — просторная спальня. Вода сезонная. Площадь участка — 18 соток. Цена — 42,9 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»