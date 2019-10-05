«Чинили крышу - испортили фасад». Взгляните, как выглядят результаты капремонта на Партизанском

Источник материала: Tut.by

В этом доме капитальный ремонт проводится впервые за 50 лет — по крайней мере те, кто получал ключи от новых квартир в конце 60-х, ничего подобного не помнят. У людей смешанные чувства: поменять коммуникации, отремонтировать крышу и оштукатурить фасад - дело нужное. Но их раздражает два обстоятельства: это делается слишком долго и, как им кажется, некачественно. REALTY.TU.BY они пригласили, когда от момента обещанного завершения работ прошел месяц, но строители покидать подъезды не собирались.





Если верить строительному паспорту, капитальный ремонт дома № 141 по Партизанскому проспекту должен был закончиться в августе 2019 года. Третьего октября строительные работы продолжались: под окнами с утра стояла автовышка, на крыше устанавливали ограждение, в подвалах перекладывали трубы канализации и ливневки.





— Вчера меня попросили быть с утра в квартире — сказали, что будут менять трубу ливневой канализации и сантехникам нужен доступ, — говорит Татьяна из второго подъезда. — И что вы думаете — сегодня мне сказали, что с утра у них не получится, что старую трубу еще нужно выбить, а на это нужно время. То есть нужно весь день сидеть дома, а я уже три раза отпрашивалась с работы, а это не так просто. Если ничего не начнут делать — поеду работать.



Трубу канализации поменяли, ливневки — нет

Татьяна говорит, что с самого начала строительство велось неорганизованно, за качеством работ никто не следил.

— Сначала работали газовщики: меняли трубы и счетчики. Мне кран на трубе поставили чуть ли не под потолком. Я говорю рабочим — мне до него прыгать нужно? Настояла — и они его переставили ниже. Дырку в потолке замазали раствором, неровно. Мелочь, конечно, но неприятно. Та же картина и у соседей. Хуже всего тем, у кого был навесной кухонный гарнитур: теперь счетчик нельзя размещать над плитой, поэтому его смещают на 40 см. Соответственно, люди должны теперь придумать, что делать со своей мебелью.

Проход новой трубы через стены подъездов замазали и покрасили. Но, похоже, придется эти места перекрашивать: краска уже вспучилась и отслаивается.



Свежая краска уже отслаивается

— Когда меняли стояк канализации в подъезде, то обещали, что к концу дня канализацией можно будет пользоваться. Прихожу — унитаза нет, плитка разбита. Сантехники в пять вечера кинули инструменты и «ушли в закат». Когда со всех квартир стали звонить прорабу, тот ответил, что все работы сделаны. Мы ему фото прислали из своих туалетов. Выяснилось, что строители обманули прораба, а тот не прошелся по квартирам, не проверил. Экстренно к нам прислали другую бригаду — те за два часа сделали то, что до них целый день не могли сделать.

— Я работаю в строительной сфере и понимаю, что и как должно выглядеть, — продолжает Татьяна. — Сравниваю то, что делают строители, с тем, как это должно быть на самом деле, и удивляюсь, как так можно. Хотя чего удивляться: у нас работали люди, которые, кроме как «принеси-подай», ничему другому не обучены. Летом часто наблюдали картину, как эти специалисты культурно отдыхали на газоне под домом. Приходишь в подъезд после работы, а там кучи бычков по углам, а ремонт почти не продвинулся.

Хотя будет справедливо отметить, что не во всех подъездах такая ситуация: в соседнем, например, стояки канализации поменяли быстро.

Случаи, когда строители людям «делали нервы», часто связаны с тем, что жильцы подъезда были не в курсе, что в квартирах планируются работы, которые требуют их присутствия дома.

— Бывает так, что объявку о том, что завтра нужно быть дома, вешают вечером. Ее, конечно же, не увидят те, кто после смены едет на дачу. Естественно, доступ в их квартиру закрыт. А потом начинаются разговоры, что мы кого-то не впустили. При этом на дверях мы оставляем свои телефоны для связи.





У соседки Татьяны сверху строители пробили дырку в стене под потолком в ванной в подъезд — через нее запустили трубы ливневки. Дыра же так и осталась. Интересное уплотнение выхода ливневки — мусорными пакетами.



Дыра в подъезд



Электрику нужно было один провод проложить — он снял два ряда плитки в ванной

— Теперь у нас новая бригада работает — эти ребята нормальные, к ним претензий нет. Третий подъезд они отлично сделали. А те, что до них работали, это все и разворотили. Сантехники, которые пришли после них, сказали, что их предшественники «п…ц что устроили!».



Новые перила на балконе. Ровно состыковать два бруска не получилось

— Сначала сделали балконы: обшили металлопрофилем, приделали деревянные перила, покрасили, — говорит Лариса с пятого этажа. — А потом взялись за кровлю и обляпали все мастикой. Я к прорабу — жаловаться. Тот прислал строителя, который растворителем смыл мастику. Вместе с ней и слой свежей краски — теперь все в пятнах. Теперь прошу заново покрасить.



Мастика на свежеокрашенном балконе



Штукатурку с отливов можно было бы и убрать

Большие окна в пол в подъездах заменили на стандартные из ПВХ. Стенку под ними сложили из блоков, оштукатурили и покрасили. Все бы хорошо, но новую краску вымазали сами строители. Окна тоже испорчены: через них рабочие выходили на козырьки, наступали на раму.



Новую стену вымазали строители

Электрики меняли в подъездах проводку и счетчики. Результаты работ не везде одинакового качества. Например, на третьем этаже во втором подъезде счетчик прикрутили боком. Вопросы и недоумение вызывают спутанные клубки проводов в проломе стен — так теперь и будет?







Сюрприз от электрика

Интернет вели — стены пробивали. Но дыры даже не зашпаклевали. Люди говорят, что капремонт в подъездах не предполагается, только за счет жильцов: «Поэтому строители ломают и крошат здесь не стесняясь?», — спрашивают они.





У первого подъезда мы встретили Юрия Ивановича. У него тоже есть претензии к строителям.





— Два года назад в подъезде красили стены — масляной краской по побелке! — говорит Юрий. — Два месяца прошло, и все вспучилось. Так за это с каждой квартиры еще и денег сняли. Этот капремонт, конечно, более масштабный, и то, что в доме меняют коммуникации, хорошо. И его необходимость давно назрела — весной на первом этаже канализация внутрь квартир поперла. Но качество строительных работ невысокое — работники не стараются. Металлический отлив на моем балконе меняли три раза — работник не мог в размер попасть, как ни отрежет — все коротко получалось. Второй раз до откоса два-три сантиметра не хватало. И знаете что он предложил? Силиконом замазать!



Грязь на новом фасаде

Ремонтировали крышу — угол «поджали» кирпичом. Там, где стена примыкает к крыше, отваливается штукатурка.









— И фасад вымазали. Теперь вопрос, кто это будет переделывать? Чугунная труба ливневки раньше была у подъезда, но ее обломали. Теперь вода сразу на новую отмостку льется. Думаете, она долго продержится? Это все отношение наших горе-строителей и великих инженеров к работе. Говорят, что денег мало им платят — так, а за что платить?



Вместо ливневой трубы — дырка в цоколе



Так сделано примыкание битумной кровли козырька к фасаду

У Юрия Ивановича есть одна просьба — сделать поручень в подъезде.

— У нас в подъезде живут три инвалида, и они не имеют возможности из него выйти. До первого этажа они, спускаясь, еще держатся за поручень, а пролет от первого этажа до крыльца — без поручня, старики ползут по стене, падают. Моя мама, ей 90 лет, упала, сломала кисть, шейку бедра. Ходил уже несколько раз в ЖЭС — там понимают все, обещали, но так и не сделали. Сварщик, который делает поручни на крыльце, готов такой поручень сделать в подъезде — материала нет.



Справа предлагают установить поручень для стариков и инвалидов

Пока нас водили по катакомбам подвала дома, случилось маленькое чудо — к Юрию Ивановичу подошел слегка изумленный сварщик: «Трубу дали, будут перила».

Жильцы дома посчитали, что это хороший знак.

«Через полторы недели закончим»

Мы связались с ответственным производителем работ Михаилом Шикутем — его номер телефона указан на паспорте объекта. Он объяснил, почему сроки капремонта вышли за рамки установленных и когда ремонт будет закончен.

— Еще недели полторы нам нужно, чтобы все закончить, — заявил он. — Сроки продлились из-за того, что в процессе капремонта появились дополнительные работы: по кровле, по стоякам.

— Я не говорю, что у нас все сантехники, электрики идеальны, но чаще всего работа стопорилась из-за жильцов, которые не могли уделить время и побыть дома. Приходится постоянно объяснять недовольному человеку, что воды у него нет потому, что его сосед не дал доступ в квартиру. Но я ничего страшного не вижу, если со всего дома нашлось всего несколько человек недовольных.

Он объяснил также, что просто так взять и отремонтировать что-то в подъезде нельзя без дополнительных согласований — деньги-то выделяются бюджетные. На каждый вид работ, не учтенный в проекте, нужно написать письмо в проектную организацию, согласовывать, а это все время.

— К тому же люди не всегда понимают, что мы капремонт выполняем в рамках проекта и законодательства, — говорит Михаил Шикуть. — В позапрошлом году вышло постановление, в котором говорится, что благоустройство, отделка подъездов и слаботочная проводка в капремонт не входят. Если электрощитки мы сделали, то сверху, где слаботочка, мы не должны делать.

Он добавил, что сверх запроектированного они не могут делать, так как есть проект, смета и контроль за ведением капремонта. По его словам, все это объяснялось людям еще на первом собрании до начала работ, но на него пришло всего около 10 человек из 60 квартир.

Сергей Шикуть объяснил и причину отслаивания новой штукатурки под крышей.

— Мы кровлю разобрали, уложили новую. В последний момент мы должны были расставить жестяные парапеты и установить ограждения. Фасад к этому моменту был практически выполнен. Когда мы сняли кровельный слой с накрывок парапета, то оказалось, что плиты парапета под ним в неудовлетворительном состоянии и не держатся за основание. Вызвали проектировщиков. В итоге нам пришлось подымать эти бетонные накрывки и устанавливать их заново на раствор с дополнительным креплением. Это повлекло крошение фасадной отделки в местах примыкания к парапету по периметру. Сейчас эти места восстанавливаем, штукатурим и красим. Поймите, затягивать работы нам невыгодно: пока все работы не будут выполнены, они не будут оплачены.