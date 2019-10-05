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БГУ проведёт конкурс детской журналистики

06.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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БГУ проведёт конкурс детской журналистики
Белорусский государственный университет проведет конкурс детской журналистики «Старт». К участию приглашаются белорусские школьники, учащиеся гимназий и колледжей, юные представители журналистских клубов, кружков и пресс-центров от 8 до 18 лет.

В конкурсе предусмотрено четыре номинации: публикация в СМИ, видеоаудиосюжет, блог и фотография. «Жанровый диапазон включает репортаж с места события, интервью, публицистическое эссе, фотоработы. Все конкурсные материалы должны быть выполнены в соответствии с одной из заявленных тем:

  • «Путешествуя по Беларуси»,
  • «Место, где я живу»,
  • «Заглядывая в будущее»,
  • «Чему нас учит история»,
  • «Интересная профессия»,
  • «Люди, меняющие мир к лучшему (герой нашего времени)».

Заявки на участие БГУ будет принимать до 31 января 2020 года в печатном виде. Вместе с краткой биографией, фото автора, характеристикой с места учебы, а также конкурсными материалами их ждут по адресу: 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 9 с пометкой «конкурс детской журналистики». Фото- и видеоработы в цифровом формате принимаются по электронной почте silinatv@bsu.by.

Награждение победителей состоится в конце марта следующего года во время масштабного Фестиваля детской журналистики. Все конкурсанты смогут принять участие в мастер-классах от представителей известных белорусских молодежных СМИ. Кроме того, будут организованы консультации с преподавателями по поступлению на факультет журналистики БГУ и экскурсия по ведущему вузу страны.

Инициаторами конкурса выступают факультет журналистики БГУ, Министерство информации, Министерство образования, управление идеологии, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Белорусский союз журналистов.

По информации БелТА.

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