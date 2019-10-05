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Забудьте о диете: какие продукты есть, чтобы не поправляться

06.10.2019 08:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Похудение ассоциируется с диетами и голоданием. А что об этом думает наука? Для здорового питания советуют есть пять групп продуктов. В них тоже есть калории, но много полезных веществ, которые помогают худеть, объясняет «Здоровье Mail.ru».


Фото: unsplash.com

Овощи и бобовые

В овощах почти нет жира, зато много клетчатки и воды. Бобовые — источники устойчивого крахмала. Такие продукты насыщают, поэтому вы не переедаете. В них содержатся фитохимические соединения и витамины, которые влияют на обмен веществ. Ешьте разнообразные овощи всех цветов: желтые, красные, оранжевые, темно-зеленые. Добавляйте в салаты чечевицу и фасоль. Замачивайте ее перед варкой — это поможет избежать газообразования. Пробуйте новые рецепты — супы и крем-супы из тыквы, гороха и нута, овощи на гриле.

Для заправки используйте лимонный сок, бальзамический уксус, оливковое или льняное масло. Экспериментируйте со специями: перец, паприка и чеснок помогают улучшить вкус.

Старайтесь не злоупотреблять соленьями и консервами — в них много добавленной соли. Натрий задерживает воду в организме и тормозит снижение веса.

Цельнозерновые

Выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы. В них те же калории, но больше грубых волокон, которые улучшают микробиоту кишечника и помогают худеть. Завтракайте овсяной кашей с фруктами и ягодами. На гарнир готовьте гречку, полбу, коричневый рис в оболочке. Также полезны булгур и кускус.

Если у вас есть хлебопечка — лучше купите цельносмолотую муку и выпекайте хлеб из нее. От каш быстрого приготовления лучше отказаться — в них содержатся рафинированные углеводы и сахар.

Белковые продукты

В эту группу входят постное мясо и птица, яйца, рыба и морепродукты, орехи и семена. Старайтесь готовить мясо и птицу без кожи — это уменьшит жирность. Дважды в неделю ешьте рыбу, если есть возможность — морскую. Запеките кусочек лосося или форели и подайте с салатом из свежих или замороженных овощей. Берите горстку орехов на работу — для перекуса. Сочетайте их со свежим фруктом — яблоком или бананом.

Молочные продукты

Выбирайте те, которые вам нравятся больше. Многие люди не любят молоко, но едят творог, сыр и пьют кефир или айран. Все молочные продукты — хорошие источники незаменимых аминокислот и кальция, но и жир в них тоже есть, поэтому будьте внимательны. Выбирайте несладкие натуральные йогурты — в них есть пробиотические бактерии, которые нормализуют работу кишечника. Добавляйте в кофе молоко, если любите — количество полезных нутриентов при этом не снижается.

Фрукты

В них содержится клетчатка, которая тормозит всасывание сахара. Она поглощает воду и стимулирует перистальтику кишечника. Добавляйте бананы, яблоки, груши в каши и творог, используйте их как начинку для блинчиков и домашней выпечки вместо варенья.

В каких пропорциях сочетать продукты:

  • половина тарелки — разноцветные овощи и фрукты;
  • четверть — зерновые;
  • четверть — белковая пища на ваш выбор;
  • остальное — молочные продукты, нерафинированные растительные масла, чай, кофе и другие напитки, кроме алкоголя.

Не исключайте любимую еду

В рекомендациях нет правила «ешьте только овощи» и «не ешьте печенье». Запретных продуктов нет, но важны ограничения и регулярность. Сделайте эти пять групп базой на каждый день. Вы будете получать суточную норму клетчатки для похудения и не выходить за рамки калорийности. Но если захотели шоколадку — съешьте кусочек спокойно.

Стройные люди строят здоровые отношения с едой. Они получают удовольствие от выбора и приготовления пищи, ее вкуса. Прислушиваются к сигналам насыщения — и не переедают.

Выбирайте реалистичную для вас модель питания — чтобы придерживаться ее всю жизнь, а не две недели, пока не сорветесь. Ешьте с удовольствием и не переживайте за свой выбор.

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Выбирайте реалистичную для вас модель питания - чтобы придерживаться ее всю жизнь, а не две недели, пока не сорветесь.
 
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