С Днем учителя! Быть лидером - это характер, а не должность

Источник материала: Ивьевский край

Лидер - это человек, который построил себя сам (лидерами не рождаются, а становятся!).

Лидер - это тот, который постоянно работает над собой (никогда не останавливается на достигнутом). Лидер делает свое дело с энтузиазмом.

Классный руководитель, которого любят и уважают дети,- это лидер!





Накануне Дня учителя мы беседуем с безусловным лидером Ириной Станиславовной Круминой, учителем Ивьевского яслей-сада-начальной школы, классным руководителем 1 класса.

- Вспоминаете ли Вы о начале своего педагогического пути?

- Конечно, с благодарностью. В моей семье есть педагоги. Заслуженный учитель Вацлав Иванович Кот, математик, в прошлом заместитель директора по учебной работе Ивьевской средней школы - мой дядя, Т.И. Поликевич, историк - моя тетя. Я всегда ими восхищалась, с самого детства. В детстве я была заводилой среди малышей, водила их за собой, организовывала для них игры, увлекала своими идеями. Повзрослев, поступила в педагогическое училище г. Соликамска Пермской области. Запомнилась наша дружная группа и то, как мы ходили в гости к подругам в общежитие, запомнились спортивные игры, в которых я принимала активное участие, особенно баскетбол.

Навсегда осталась в памяти наш классный руководитель - учитель русского языка и литературы. Приехав в Беларусь, я устроилась на работу в Ивьевскую среднюю школу. Именно здесь я приобрела ценный опыт, тот багаж знаний, с которым не расстаюсь до сих пор. Школа стала семьей. Самые лучшие педагоги учили меня тому, как вести урок, как общаться с детьми.

До сих пор для меня авторитетом остаются Анна Константиновна Черняк, Тамара Петровна Соя и все учителя начальной школы, с которыми сохранились и сейчас самые теплые и доброжелательные отношения. А как умели все вовремя заметить, подсказать, да так, чтоб крылья за спиной вырастали, и директор, и заместитель директора!

- Помните ли Вы свой первый урок?

- Да. Я готовилась к нему допоздна: рисовала, клеила. Помню по имени каждого ребенка этого первого во всех смыслах класса, каждую вылазку на природу, все праздники и чаепития вместе. Все они давно выросли, но каждого из них я узнаю среди прохожих.

- Наслышаны, что Вы используете какую-то уникальную технологию?

- Я традиционно начинала, потом увлеклась технологией "Шаг за шагом". Получив высшую категорию, стала использовать технологию критического мышления, освоила технологию "Нравственные элементы проблемного обучения". А сейчас работаю по удивительной технологии "Перевернутый урок". Если кратко говорить, то ее смысл в том, что дети учат новую тему самостоятельно как домашнее задание, а затем она разбирается на уроке.

- Что в работе учителя, на ваш взгляд, самое важное?

- Не останавливаться и не отставать от молодежи.

- Как бы Вы сформулировали свое педагогическое кредо?

- Учитель должен вести за собой. Детей зажечь нужно так, чтоб из искорки возгорелось пламя. Им нужно привить желание мыслить, быть хорошим человеком, творить.

Ирина Станиславовна больше рассказывает о других, чем о себе. Она восхищается директором школы Александром Александровичем Романюком, все понимающим, грамотным, имеющим неоспоримый авторитет в школе; педагогическим коллективом учителей, кто всегда подставит плечо, поможет, посоветует; молодыми специалистами, с которыми очень интересно общаться; родителями своих учеников, теми, кто учит своих детей уважать труд учителя, с любовью относиться к школе, быть ответственными, добрыми, умными; детьми, современными, раскрепощенными, прогрессивными.

- Детей нужно держать в тонусе,- считает мудрый педагог.- Здесь важно рассчитать необходимую нагрузку, чтоб не расслаблялись на уроке.

- Но ведь не так просто быть в тонусе и выдерживать нагрузку все 45 минут…

- А для этого есть физкультминутки, музыкальные паузы, поэтические странички.

Администрация школы отмечает особенный стиль учителя, умение грамотно организовать учебную деятельность. На протяжении последних двух лет у учащихся наблюдается 100% качество знаний.

Созданная ею система работы дает положительные результаты. В 2018-2019 учебном году результативным стало участие учеников в республиканских интеллектуальных конкурсах "Кенгуру-2018", "Кентаўрык-2018", "Инфомышка-2018".

В 2019 году по результатам районной олимпиады по учебным предметам среди учащихся четвертых классов дипломом І степени награждены два ученика, дипломами ІІ и ІІІ степени - по одному ученику.

Команда класса является победителем районного интеллектуального турнира "Что? Как? Почему?".

Директор школы А.А.Романюк:

- Замечательный педагог! Награждена грамотой Министерства образования Республики Беларусь. Имеет хороший контакт с детьми и родителями, пользуется авторитетом среди общественности района. Интеллигентная, старательная, настойчивая в достижении поставленных целей.

Нас поразил тот факт, что она, давно выучив белорусский язык (35 лет уже живет в Беларуси!), все же считает, что не имеет права вести этот предмет у своих учеников, так как не изучала его в педагогическом училище. Это говорит лишь о том, что она человек глубоко нравственный, кристально чистый и ответственный.

Детей не обманешь и не подкупишь. "Наша учительница добрая, хорошая",- говорят они. А она учит их искусству маленьких шагов, и ведет, и ведет за собой в мир света, знаний и добра. Неделя за неделей проходит в вихре уроков, контрольных…

И этим вихрем Ирина Станиславовна умеет управлять.

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.