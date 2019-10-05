ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С Днем учителя! Быть лидером - это характер, а не должность

06.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Лидер - это человек, который построил себя сам (лидерами не рождаются, а становятся!).
Лидер - это тот, который постоянно работает над собой (никогда не останавливается на достигнутом). Лидер делает свое дело с энтузиазмом.
Классный руководитель, которого любят и уважают дети,- это лидер!

С Днем учителя! Быть лидером - это характер, а не должность

Накануне Дня учителя мы беседуем с безусловным лидером Ириной Станиславовной Круминой, учителем Ивьевского яслей-сада-начальной школы, классным руководителем 1 класса.

- Вспоминаете ли Вы о начале своего педагогического пути?
- Конечно, с благодарностью. В моей семье есть педагоги. Заслуженный учитель Вацлав Иванович Кот, математик, в прошлом заместитель директора по учебной работе Ивьевской средней школы - мой дядя, Т.И. Поликевич, историк - моя тетя. Я всегда ими восхищалась, с самого детства. В детстве я была заводилой среди малышей, водила их за собой, организовывала для них игры, увлекала своими идеями. Повзрослев, поступила в педагогическое училище г. Соликамска Пермской области. Запомнилась наша дружная группа и то, как мы ходили в гости к подругам в общежитие, запомнились спортивные игры, в которых я принимала активное участие, особенно баскетбол.
Навсегда осталась в памяти наш классный руководитель - учитель русского языка и литературы. Приехав в Беларусь, я устроилась на работу в Ивьевскую среднюю школу. Именно здесь я приобрела ценный опыт, тот багаж знаний, с которым не расстаюсь до сих пор. Школа стала семьей. Самые лучшие педагоги учили меня тому, как вести урок, как общаться с детьми.
До сих пор для меня авторитетом остаются Анна Константиновна Черняк, Тамара Петровна Соя и все учителя начальной школы, с которыми сохранились и сейчас самые теплые и доброжелательные отношения. А как умели все вовремя заметить, подсказать, да так, чтоб крылья за спиной вырастали, и директор, и заместитель директора!

- Помните ли Вы свой первый урок?
- Да. Я готовилась к нему допоздна: рисовала, клеила. Помню по имени каждого ребенка этого первого во всех смыслах класса, каждую вылазку на природу, все праздники и чаепития вместе. Все они давно выросли, но каждого из них я узнаю среди прохожих.

- Наслышаны, что Вы используете какую-то уникальную технологию?
- Я традиционно начинала, потом увлеклась технологией "Шаг за шагом". Получив высшую категорию, стала использовать технологию критического мышления, освоила технологию "Нравственные элементы проблемного обучения". А сейчас работаю по удивительной технологии "Перевернутый урок". Если кратко говорить, то ее смысл в том, что дети учат новую тему самостоятельно как домашнее задание, а затем она разбирается на уроке.

- Что в работе учителя, на ваш взгляд, самое важное?
- Не останавливаться и не отставать от молодежи.
- Как бы Вы сформулировали свое педагогическое кредо?
- Учитель должен вести за собой. Детей зажечь нужно так, чтоб из искорки возгорелось пламя. Им нужно привить желание мыслить, быть хорошим человеком, творить.

Ирина Станиславовна больше рассказывает о других, чем о себе. Она восхищается директором школы Александром Александровичем Романюком, все понимающим, грамотным, имеющим неоспоримый авторитет в школе; педагогическим коллективом учителей, кто всегда подставит плечо, поможет, посоветует; молодыми специалистами, с которыми очень интересно общаться; родителями своих учеников, теми, кто учит своих детей уважать труд учителя, с любовью относиться к школе, быть ответственными, добрыми, умными; детьми, современными, раскрепощенными, прогрессивными.
- Детей нужно держать в тонусе,- считает мудрый педагог.- Здесь важно рассчитать необходимую нагрузку, чтоб не расслаблялись на уроке.

- Но ведь не так просто быть в тонусе и выдерживать нагрузку все 45 минут…
- А для этого есть физкультминутки, музыкальные паузы, поэтические странички.

Администрация школы отмечает особенный стиль учителя, умение грамотно организовать учебную деятельность. На протяжении последних двух лет у учащихся наблюдается 100% качество знаний.
Созданная ею система работы дает положительные результаты. В 2018-2019 учебном году результативным стало участие учеников в республиканских интеллектуальных конкурсах "Кенгуру-2018", "Кентаўрык-2018", "Инфомышка-2018".
В 2019 году по результатам районной олимпиады по учебным предметам среди учащихся четвертых классов дипломом І степени награждены два ученика, дипломами ІІ и ІІІ степени - по одному ученику.
Команда класса является победителем районного интеллектуального турнира "Что? Как? Почему?".

Директор школы А.А.Романюк:
- Замечательный педагог! Награждена грамотой Министерства образования Республики Беларусь. Имеет хороший контакт с детьми и родителями, пользуется авторитетом среди общественности района. Интеллигентная, старательная, настойчивая в достижении поставленных целей.
Нас поразил тот факт, что она, давно выучив белорусский язык (35 лет уже живет в Беларуси!), все же считает, что не имеет права вести этот предмет у своих учеников, так как не изучала его в педагогическом училище. Это говорит лишь о том, что она человек глубоко нравственный, кристально чистый и ответственный.
Детей не обманешь и не подкупишь. "Наша учительница добрая, хорошая",- говорят они. А она учит их искусству маленьких шагов, и ведет, и ведет за собой в мир света, знаний и добра. Неделя за неделей проходит в вихре уроков, контрольных…
И этим вихрем Ирина Станиславовна умеет управлять.

И. Холяво.
Фото С. Зенкевича.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер - это человек, который построил себя сам (лидерами не рождаются, а становятся!). Лидер - это тот, который постоянно работает над собой (никогда не...
 
Новости дня
Новости разные
 
БГУ проведёт конкурс детской журналистики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика