С Днем учителя! Торжество мужчин в педагогической профессии

Источник материала: Ивьевский край

Учитель в школе - важная миссия, учитель - мужчина - особое призвание. Большинство школьных учителей - женщины. Тем интересней узнать, что движет мужчинами, которые выбрали эту профессию и сохранили ей верность в течение десятилетий.





Учитель физической культуры и здоровья государственного учреждения образования "Гимназия №1 г.Ивье" Юрий Борисович Умрейко:

- Вообще-то все началось с увлечения спортом. С 5 класса вся моя сознательная жизнь связана с физкультурой. Все школьные годы я участвовал в соревнованиях и даже в армии служил в спортивной роте. Потом все так быстро завертелось: техникум, институт физкультуры, практика в Ивьевской средней школе…

- А какой казалась наша школа молодому учителю?

- Ивьевская средняя школа уже тогда была лучшей в Гродненской области, в республике. Звучало имя Антона Викентьевича Шидловского. Считаю его своим наставником. Именно он щедро делился с нами, начинающими учителями, своим бесценным опытом. Его советами и рекомендациями пользуюсь до сих пор, хотя давно есть и своя копилка знаний, и свой подход к работе, и определенная система.

Выявляя и развивая одаренных в спорте детей, реализуя их потенциальные возможности, учителя физической культуры и здоровья гимназии №1 г. Ивье добились определенных успехов. В 2018 году гимназия заняла 3 место по итогам районной спартакиады школьников в 1 группе учреждений образования, также в районной спартакиаде среди учащихся І ступени общего среднего образования. На протяжении последних 3 лет в районной спартакиаде среди детей и подростков по месту жительства гимназия занимает 1 место. Учащиеся регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях, где занимают ведущие позиции среди учащихся школ района. В 2018/2019 учебном году завоевано 24 диплома І степени, 32 диплома ІІ степени, 23 диплома ІІІ степени на районных соревнованиях. Подготовлены Юрием Борисовичем победители первенства Гродненской области по легкой атлетике Владислав Жамойта, Ксения Мухарская,А лександра Раковец, Михаил Михновский, областной спартакиады школьников по легкой атлетике Константин Мулица. В этом учебном году впервые проводилась республиканская олимпиада по учебному предмету "Физическая культура и здоровье". На втором этапе республиканской олимпиады учащиеся гимназии Антоний Седеневский, Юлия Козел завоевали два диплома І степени, один диплом ІІІ степени - Игорь Божелко. Однако наибольшим достижением этого учебного года стали дипломы І и ІІІ степени главного управления образования Гродненского облисполкома на третьем этапе республиканской олимпиады, завоеванные учащимися 10 класса Антонием Седеневским, Игорем Божелко. Антоний Седеневский на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" принес в копилку гимназии и района диплом ІІ степени Министерства образования Республики Беларусь.

- Зачастую мужчине проще работать в школе, чем женщине. В некоторых ситуациях он может повлиять на учеников своим авторитетом. А для Вас что первостепенно?

- Человечность. Надо понимать, что не все дети могут выдержать одинаковую нагрузку. С каждым годом мы учимся лучше понимать детей, стараясь учитывать их психологические и возрастные особенности. А уроки физической культуры и здоровья нужны прежде всего для здоровья. Школа вкладывает в человека намного больше, чем любая другая образовательная сфера. Выработанный мной комплекс упражнений пригодится в жизни каждому.

- Мужчины-педагоги частенько после нескольких лет преподавания стараются найти более высокооплачиваемую работу. А Вы задержались надолго. Как решаете финансовые проблемы?

- Работаю дополнительно тренером в детско-юношеской спортивной школе.

- Чем увлекаетесь еще?

- Огородничеством.

- Поделитесь своими планами на будущее?

- Я стремлюсь достичь такого профессионального мастерства, чтобы каждый мой ученик не только хорошо занимался на уроках физической культуры и здоровья, но и увлекался этим предметом так же, как я. Сейчас моя цель - подготовка перспективного учащегося Антония Седеневского для его участия и успешного выступления в республиканской олимпиаде. Вот внучки подрастают. Их у меня две. Та, что постарше, занимается плаванием, любит кататься на велосипеде. Мне нравится проводить с ними время и воспитывать их в любви к движению, к спорту.

- А предмет "физическая культура и здоровье" шагает в ногу со временем, ведь это тоже необходимо, чтоб дети его любили?

- На протяжении трех учебных лет в гимназии осуществлялась реализация инновационного проекта Министерства образования Республики Беларусь "Внедрение методики обучения виду спорта (баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, атлетическая гимнастика, спортивно-оздоровительный туризм) с применением электронного дидактического средства на уроках физической культуры и здоровья и во внеклассной работе". Мотивация учащихся возрастает при сопоставлении движения, которое выполняет обучаемый, с видеозаписью эталонного исполнения техники двигательного действия, что позволяет понять учащемуся суть допускаемых им технических ошибок.

К разговору присоединяется заместитель директора по учебной работе Валентина Ивановна Усс:

- Юрий Борисович - авторитет для учащихся, его уважают дети, безусловно, он трудоголик, человек инициативный, принципиальный, Личность.

Именно такой педагог-мужчина, как Юрий Борисович Умрейко, может стать примером для мальчишек или для детей из неполных семей, одним видом или голосом усмирить разбушевавшихся старшеклассников. И, конечно, показать, что в наше время любая профессия не зависит от гендерных стереотипов. Вы только подумайте: Макаренко был мужчиной, Шацкий и Эльконин тоже были мужчинами, так почему же не вписать в логическую цепочку торжество мужчин в педагогической профессии?!

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.