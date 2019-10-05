Ночью закрывали станцию метро «Петровщина». Там устроили концерт

Источник материала: Tut.by

В столичной подземке с 5 на 6 октября прошел концерт на перроне станции «Петровщина». В метро больше часа звучала классика в исполнении камерного оркестра. Было лазерное шоу. TUT.BY посмотрел, как это было.





В ночь с 5 на 6 октября на «Петровщине» прошел концерт «Ночь классики в метро. Модная версия». Шоу на платформе началось в два часа ночи и продлилось полтора часа. На перроне выступил международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера.





Необычное мероприятие проходило в Минске в рамках XIV Международного фестиваля Юрия Башмета. Также предстоят еще 2 концерта: 9 октября — «Визуализация. Музыка и история. East West Chamber Orchestra и Летиция Морено», а 12 октября — концерт-закрытие.





Также для гостей устроили light-шоу и лазерное представление. Было и модное шоу под живой оркестр. На подиум вышла Мисс Беларуси Мария Василевич и обладательницы этого титула прошлых лет.













































Атмосферное сочетание метро и классической музыки притягивает зрителей. Первый в Минске ночной концерт в подземке прошел ночью в октябре 2018 года. Тогда 400 билетов раскупили за один вечер. Очень быстро раскупили билеты и в этот раз.

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