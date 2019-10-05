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Каша с тыквой, оладьи из цукини и сливовое повидло. 3 блюда, которые создадут правильное настроение

06.10.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенью легко соблюдать принцип сезонности в своем меню: идешь на рынок, выбираешь самых ярких и аппетитных представителей местного урожая — и уже половина успеха в кармане. Вторая часть — правильно отобрать рецепты и распланировать приготовление еды таким образом, чтобы еще осталось время и силы для прогулок на природе.

В этом выпуске вы можете найти варианты для кулинарных экспериментов с небольшими ярко-оранжевыми тыквами, зелеными или желтыми цукини и свежим сливовым повидлом, которое можно и нужно делать, как только сливы начинают появляться во всем своем разнообразии.

Каша пшенная с тыквой


Ингредиенты:

  • Крупа пшенная — 150 г;
  • Тыква свежая — 50 г;
  • Изюм — 3 ст. л.;
  • Сливки — 50 мл;
  • Соль по вкусу.

Как готовить?

  1. Крупу промыть, залить водой и оставить на ночь.
  2. Утром в кастрюлю налить стакан воды, довести до кипения, подсолить. Тыкву натереть и опустить в кипящую воду. Варить в течение нескольких минут.
  3. Слить воду с замоченного пшена, крупу промыть и добавить к тыкве. Довести до кипения и варить, периодически помешивая, до готовности — около 20 минут.
  4. Пока пшено варится, залить кипятком изюм, оставить его на 10 минут, затем промыть и добавить к пшену за 5 минут до готовности вместе со сливками.
  5. Дать каше настояться в течение 10 минут и подавать на стол.

Оладьи из цукини с белым соусом


Ингредиенты:

  • Цукини — 2 шт.;
  • Яйцо — 2 шт.;
  • Мука — 160 г;
  • Разрыхлитель — 2/3 ч. л.;
  • Соль — 1/1 ч. л.;
  • Сухой укроп — ½ ч. л.

Для соуса:

  • Сметана — 100 г;
  • Брынза — 100 г.

Как готовить?

  1. Цукини очистить от кожи, затем натереть на мелкую терку.

  2. Взбить яйца с солью

  3. Смешать яичную смесь с натертыми цукини.

  4. Муку смешать с разрыхлителем и сухим укропом, затем порциями всыпать к цукини, размешивая тесто деревянной лопаткой до однородной консистенции.

  5. Оставить тесто на 1 час.

  6. Жарить оладьи на среднем огне с двух сторон.

  7. Для соуса сметану взбить с брынзой в блендере.

  8. Подавать оладьи теплыми, в соус по желанию можно добавить свежую зелень.

Коврижка со сливовым повидлом


Ингредиенты:

  • Сливовое повидло — 300 г;
  • Мука — 200 г;
  • Жидкий мед — 200 г;
  • Сливочное масло — 130 г;
  • Яйцо — 3 шт.;
  • Сахар — 80 г;
  • Сметана — 50 мл;
  • Какао — 1 ст. л.;
  • Сухая клюква — 50 г;
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • Корица — 1 ч. л.
  • Соль.

Как готовить?

  1. Масло взбить с сахаром.

  2. Белки отделить от желтков. Желтки взбить со сметаной, медом до получения однородной консистенции, затем смешать с маслом и сахаром.

  3. В отдельной емкости соединить муку, разрыхлитель, какао и корицу. Порциями ввести в масляную смесь. Добавить сушеную клюкву.

  4. Белки взбить со щепоткой соли и деревянной лопаткой порциями добавить к основной смеси, аккуратно вмешивая до однородности.

  5. Духовку разогреть до 160 градусов. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Тесто аккуратно вылить в форму и отправить в разогретую духовку на 1−1,5 часа в зависимости от мощности техники. Проверить готовность коврижки можно зубочисткой: она должна выходить сухой.

  6. Пока коврижка выпекается, в сотейнике уварить сливочное повидло до загустения (около 15 минут).

  7. Готовой коврижке дать остыть, затем разрезать поперек на 2 коржа, смазать нижний слой повидлом, затем прижать вторым коржом. Дать настояться в холодильнике.

Приятного аппетита!

 
 
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В этом выпуске вы можете найти варианты для кулинарных экспериментов с небольшими ярко-оранжевыми тыквами, зелеными или желтыми цукини и свежим сливовым повидлом,...
 
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