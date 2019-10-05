Каша с тыквой, оладьи из цукини и сливовое повидло. 3 блюда, которые создадут правильное настроение

Источник материала: Tut.by

Осенью легко соблюдать принцип сезонности в своем меню: идешь на рынок, выбираешь самых ярких и аппетитных представителей местного урожая — и уже половина успеха в кармане. Вторая часть — правильно отобрать рецепты и распланировать приготовление еды таким образом, чтобы еще осталось время и силы для прогулок на природе.

В этом выпуске вы можете найти варианты для кулинарных экспериментов с небольшими ярко-оранжевыми тыквами, зелеными или желтыми цукини и свежим сливовым повидлом, которое можно и нужно делать, как только сливы начинают появляться во всем своем разнообразии.

Каша пшенная с тыквой





Ингредиенты: Крупа пшенная — 150 г;

Тыква свежая — 50 г;

Изюм — 3 ст. л.;

Сливки — 50 мл;

Соль по вкусу.

Как готовить?

Крупу промыть, залить водой и оставить на ночь. Утром в кастрюлю налить стакан воды, довести до кипения, подсолить. Тыкву натереть и опустить в кипящую воду. Варить в течение нескольких минут. Слить воду с замоченного пшена, крупу промыть и добавить к тыкве. Довести до кипения и варить, периодически помешивая, до готовности — около 20 минут. Пока пшено варится, залить кипятком изюм, оставить его на 10 минут, затем промыть и добавить к пшену за 5 минут до готовности вместе со сливками. Дать каше настояться в течение 10 минут и подавать на стол.

Оладьи из цукини с белым соусом





Ингредиенты: Цукини — 2 шт.;

Яйцо — 2 шт.;

Мука — 160 г;

Разрыхлитель — 2/3 ч. л.;

Соль — 1/1 ч. л.;

Сухой укроп — ½ ч. л. Для соуса: Сметана — 100 г;

Брынза — 100 г.

Как готовить?

Цукини очистить от кожи, затем натереть на мелкую терку. Взбить яйца с солью Смешать яичную смесь с натертыми цукини. Муку смешать с разрыхлителем и сухим укропом, затем порциями всыпать к цукини, размешивая тесто деревянной лопаткой до однородной консистенции. Оставить тесто на 1 час. Жарить оладьи на среднем огне с двух сторон. Для соуса сметану взбить с брынзой в блендере. Подавать оладьи теплыми, в соус по желанию можно добавить свежую зелень.

Коврижка со сливовым повидлом





Ингредиенты: Сливовое повидло — 300 г;

Мука — 200 г;

Жидкий мед — 200 г;

Сливочное масло — 130 г;

Яйцо — 3 шт.;

Сахар — 80 г;

Сметана — 50 мл;

Какао — 1 ст. л.;

Сухая клюква — 50 г;

Разрыхлитель — 2 ч. л.;

Корица — 1 ч. л.

Соль.

Как готовить?

Масло взбить с сахаром. Белки отделить от желтков. Желтки взбить со сметаной, медом до получения однородной консистенции, затем смешать с маслом и сахаром. В отдельной емкости соединить муку, разрыхлитель, какао и корицу. Порциями ввести в масляную смесь. Добавить сушеную клюкву. Белки взбить со щепоткой соли и деревянной лопаткой порциями добавить к основной смеси, аккуратно вмешивая до однородности. Духовку разогреть до 160 градусов. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Тесто аккуратно вылить в форму и отправить в разогретую духовку на 1−1,5 часа в зависимости от мощности техники. Проверить готовность коврижки можно зубочисткой: она должна выходить сухой. Пока коврижка выпекается, в сотейнике уварить сливочное повидло до загустения (около 15 минут). Готовой коврижке дать остыть, затем разрезать поперек на 2 коржа, смазать нижний слой повидлом, затем прижать вторым коржом. Дать настояться в холодильнике.

Приятного аппетита!