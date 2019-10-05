Каша с тыквой, оладьи из цукини и сливовое повидло. 3 блюда, которые создадут правильное настроение

Осенью легко соблюдать принцип сезонности в своем меню: идешь на рынок, выбираешь самых ярких и аппетитных представителей местного урожая — и уже половина успеха в кармане. Вторая часть — правильно отобрать рецепты и распланировать приготовление еды таким образом, чтобы еще осталось время и силы для прогулок на природе.
В этом выпуске вы можете найти варианты для кулинарных экспериментов с небольшими ярко-оранжевыми тыквами, зелеными или желтыми цукини и свежим сливовым повидлом, которое можно и нужно делать, как только сливы начинают появляться во всем своем разнообразии.
Каша пшенная с тыквой
Ингредиенты:
Крупа пшенная — 150 г;
Тыква свежая — 50 г;
Изюм — 3 ст. л.;
Сливки — 50 мл;
Соль по вкусу.
Как готовить?
Крупу промыть, залить водой и оставить на ночь.
Утром в кастрюлю налить стакан воды, довести до кипения, подсолить. Тыкву натереть и опустить в кипящую воду. Варить в течение нескольких минут.
Слить воду с замоченного пшена, крупу промыть и добавить к тыкве. Довести до кипения и варить, периодически помешивая, до готовности — около 20 минут.
Пока пшено варится, залить кипятком изюм, оставить его на 10 минут, затем промыть и добавить к пшену за 5 минут до готовности вместе со сливками.
Дать каше настояться в течение 10 минут и подавать на стол.
Оладьи из цукини с белым соусом
Ингредиенты:
Цукини — 2 шт.;
Яйцо — 2 шт.;
Мука — 160 г;
Разрыхлитель — 2/3 ч. л.;
Соль — 1/1 ч. л.;
Сухой укроп — ½ ч. л.
Для соуса:
Сметана — 100 г;
Брынза — 100 г.
Как готовить?
Цукини очистить от кожи, затем натереть на мелкую терку.
Взбить яйца с солью
Смешать яичную смесь с натертыми цукини.
Муку смешать с разрыхлителем и сухим укропом, затем порциями всыпать к цукини, размешивая тесто деревянной лопаткой до однородной консистенции.
Оставить тесто на 1 час.
Жарить оладьи на среднем огне с двух сторон.
Для соуса сметану взбить с брынзой в блендере.
Подавать оладьи теплыми, в соус по желанию можно добавить свежую зелень.
Коврижка со сливовым повидлом
Ингредиенты:
Сливовое повидло — 300 г;
Мука — 200 г;
Жидкий мед — 200 г;
Сливочное масло — 130 г;
Яйцо — 3 шт.;
Сахар — 80 г;
Сметана — 50 мл;
Какао — 1 ст. л.;
Сухая клюква — 50 г;
Разрыхлитель — 2 ч. л.;
Корица — 1 ч. л.
Соль.
Как готовить?
Масло взбить с сахаром.
Белки отделить от желтков. Желтки взбить со сметаной, медом до получения однородной консистенции, затем смешать с маслом и сахаром.
В отдельной емкости соединить муку, разрыхлитель, какао и корицу. Порциями ввести в масляную смесь. Добавить сушеную клюкву.
Белки взбить со щепоткой соли и деревянной лопаткой порциями добавить к основной смеси, аккуратно вмешивая до однородности.
Духовку разогреть до 160 градусов. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Тесто аккуратно вылить в форму и отправить в разогретую духовку на 1−1,5 часа в зависимости от мощности техники. Проверить готовность коврижки можно зубочисткой: она должна выходить сухой.
Пока коврижка выпекается, в сотейнике уварить сливочное повидло до загустения (около 15 минут).
Готовой коврижке дать остыть, затем разрезать поперек на 2 коржа, смазать нижний слой повидлом, затем прижать вторым коржом. Дать настояться в холодильнике.