«Волки» против столичного «Динамо» и подвальные разборки в Гомеле. Анонс 3-го дня 24-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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6 октября тремя играми в Минске и Гомеле завершится 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу В первый день состоялся один матч, в котором футболисты «Минска» одержали волевую победу над «Городеей».

5 октября зрители наблюдали яркое «западное дерби», в котором брестское «Динамо» с огромным трудом вырвало победу у «Немана». В матче было много событий: потасовки, нереализованный пенальти, стычки, борьба на каждом метре поля.

Преследователи Бреста, в свою очередь, спокойно набрали по три очка. БАТЭ разгромил «Слуцк» со счетом 3:0, с таким же счетом «Шахтер» разобрался с «Торпедо-БелАЗ».



Артем Милевский в Гродно отдал голевой пас пяткой и чуть не подрался с игроком «Немана». Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Сегодня центральным матчем будет сражение «Ислочи» с минским «Динамо». Поражение «волков» почти поставит крест на амбициях команды прорваться на четвертое место.

Нас ждет противостояние двух ярких тренеров, которые загрызут любого за свою команду! Правда, руководить столичным клубом будет Сергей Омельянчук. Сергей Гуренко дисквалифицирован на пять матчей за свое поведение в игре против «Шахтера». Напомним, тренер сильно поругался с судьей , дело чуть не дошло до драки.



Сергея Гуренко сурово наказали за резкое поведение в предыдущем туре. Фото: ФК «Динамо» (Минск)

В Гомеле сойдутся команды из подвала турнирной таблицы, которым очки необходимы, как воздух. «Студенты» же попробуют продолжить победную серию и обыграть «Витебск».

Все встречи можно наблюдать в прямом эфире на VOKA.TV .

4 октября был сыгран один матч в Городее:

ФК «Городея» — ФК «Минск» — 1:2

5 октября прошли три встречи с участием лидеров чемпионата:

ФК «Слуцк» — БАТЭ — 0:3

«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:0

«Неман» — «Динамо» (Брест) — 0:1

6 октября, в воскресенье, очередной тур завершится еще тремя играми:

«Ислочь» — «Динамо» (Минск), 14.00;



РЦОР-БГУ — ФК «Витебск», 16.00;



ФК «Гомель» — «Дняпро-МЧЗ», 18.00.



Чем ближе к концу, тем цена ошибки выше, а каждый матч для большой тройки фактически является «золотым»!

Давненько в нашем чемпионате не было такой ситуации, когда три команды подходили к финишу турнира по «золотому» графику набора очков. А как отмечает «Трибуна» , мы переживаем исторический момент, когда две команды соперничают друг с другом, идя по графику свыше 77% набранных очков.

А если брать в расчет семь последних чемпионатов, продолжает «Трибуна», то по итогам аналогичного отрезка у будущего чемпиона было минимум 72% очков. Столько набирал БАТЭ в 2013 и 2014 годах. На данный момент этот процент перекрывает все лидирующее трио!

А пока лидеры чемпионата начали усиливаться (или удлинять скамейку запасных) под новый сезон. Напомним, что на прошлой неделе в БАТЭ подписали боснийского защитника и расстались с норвежцем Эмилем Йонассеном . И продлили контракт со Стасом Драгуном .

А на днях «Прессбол» сообщил, что защитник «Витебска» и сборной Беларуси Николай Золотов продолжит карьеру в брестском «Динамо». Как и в истории с борисовчанами, личный контракт с футболистом уже оформлен, однако в силу он вступит по окончании сезона. В «Витебске» и «Динамо» эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Интересно, идет ли борьба за 20-летнего форварда РЦОР-БГУ Илью Шкурина, который в прошлом туре отличился покером и с 13 голами в чемпионате возглавляет список бомбардиров?

Последний раз до столь серьезной отметки в столь молодые годы из белорусских футболистов за сезон добирался Сергей Корниленко. В чемпионате-2003 (и также в год двадцатилетия) он забил 18 голов, сообщает «Родны футбол» .

Столичное «Динамо» рассталось с нападающим Дмитрием Антилевским, который в этом году сыграл за команду всего в девяти матчах.

Немного околофутбольных событий