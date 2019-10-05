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«Волки» против столичного «Динамо» и подвальные разборки в Гомеле. Анонс 3-го дня 24-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
6 октября тремя играми в Минске и Гомеле завершится 24-й тур
5 октября зрители наблюдали яркое «западное дерби», в котором брестское «Динамо» с огромным трудом вырвало победу у «Немана». В матче было много событий: потасовки, нереализованный пенальти, стычки, борьба на каждом метре поля.
Преследователи Бреста, в свою очередь, спокойно набрали по три очка. БАТЭ разгромил «Слуцк» со счетом 3:0, с таким же счетом «Шахтер» разобрался с «Торпедо-БелАЗ».
Сегодня центральным матчем будет сражение «Ислочи» с минским «Динамо». Поражение «волков» почти поставит крест на амбициях команды прорваться на четвертое место.
Нас ждет противостояние двух ярких тренеров, которые
В Гомеле сойдутся команды из подвала турнирной таблицы, которым очки необходимы, как воздух. «Студенты» же попробуют продолжить победную серию и обыграть «Витебск».
Все встречи можно наблюдать в прямом эфире на
4 октября был сыгран один матч в Городее:
5 октября прошли три встречи с участием лидеров чемпионата:
6 октября, в воскресенье, очередной тур завершится еще тремя играми:
«Ислочь» — «Динамо» (Минск), 14.00;
РЦОР-БГУ — ФК «Витебск», 16.00;
ФК «Гомель» — «Дняпро-МЧЗ», 18.00.
Чем ближе к концу, тем цена ошибки выше, а каждый матч для большой тройки фактически является «золотым»!
Давненько в нашем чемпионате не было такой ситуации, когда три команды подходили к финишу турнира по «золотому» графику набора очков. А как
А если брать в расчет семь последних чемпионатов, продолжает «Трибуна», то по итогам аналогичного отрезка у будущего чемпиона было минимум 72% очков. Столько набирал БАТЭ в 2013 и 2014 годах. На данный момент этот процент перекрывает все лидирующее трио!
А пока лидеры чемпионата начали усиливаться (или удлинять скамейку запасных) под новый сезон. Напомним, что на прошлой неделе в
А на днях
Интересно, идет ли борьба за 20-летнего форварда РЦОР-БГУ Илью Шкурина, который в прошлом туре отличился покером и с 13 голами в чемпионате возглавляет список бомбардиров?
Последний раз до столь серьезной отметки в столь молодые годы из белорусских футболистов за сезон добирался Сергей Корниленко. В чемпионате-2003 (и также в год двадцатилетия) он забил 18 голов,
Столичное
Немного околофутбольных событий
В Бресте решили продолжить шевелить общественность на тему увековечивания Анатолия Капского и поддержали в соцсетях хештег
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