ФХР подтвердила смерть 29-летнего хоккеиста «Сибири»

Источник материала: Tut.by

Федерация хоккея России сообщила о смерти защитника «Сибири» Самвела Мнацяна. 29-летний хоккеист долгое время боролся с онкологическим заболеванием, обнаруженным у него в августе 2018 года.



Фото: ФХР

— 5 октября не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет.

— Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна, — говорится в сообщении ФХР.

Ранее кончину Мнацяна подтвердил его агент Шуми Бабаев. В субботу о смерти хоккеиста сообщил «Авангард», но впоследствии запись с этой информацией была удалена, а «Сибирь» выступила с опровержением.

На протяжении карьеры защитник выступал за «Барыс», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», альметьевский «Нефтяник», «Адмирал», казахстанский «Арлан» и чешский «Кладно». На юниорском уровне Мнацян был игроком «Авангарда-2» и «Омских Ястребов». В 2018 году он заключил контракт с «Сибирью», но не успел сыграть за эту команду после постановки диагноза.