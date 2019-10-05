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ФХР подтвердила смерть 29-летнего хоккеиста «Сибири»
Источник материала: Tut.by
Федерация хоккея России
— 5 октября не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет.
Ранее кончину Мнацяна подтвердил его агент Шуми Бабаев. В субботу о смерти хоккеиста сообщил «Авангард», но впоследствии запись с этой информацией была удалена, а «Сибирь» выступила с опровержением.
На протяжении карьеры защитник выступал за «Барыс», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», альметьевский «Нефтяник», «Адмирал», казахстанский «Арлан» и чешский «Кладно». На юниорском уровне Мнацян был игроком «Авангарда-2» и «Омских Ястребов». В 2018 году он заключил контракт с «Сибирью», но не успел сыграть за эту команду после постановки диагноза.
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Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
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